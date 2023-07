Moret situa la protecció dels drets com a prioritat en la nova etapa a la Diputació de Barcelona

Mà estesa de l'oposició

Acord amb díscols de Junts

El nou mandat a laja està en marxa. El ple de l'ens supramunicipal ha escollit aquest dijous, del PSC, com a nova presidenta amb el suport del seu partit, delsi de, així com també de dos diputats díscols de que també formaran part del govern de la Diputació . Moret, un cop escollida en segona volta, ha fet la primera intervenció davant dels 51 membres de l'organisme, durant la qual ha situat com a prioritatde la ciutadania en un context marcat per la possibilitat que elacabin governant a Espanya. Pel que fa a la relació amb els grups, ha indicat que el "diàleg" i el "consens" han de ser els vectors de la nova etapa malgrat les discrepàncies. "La ciutadania vol estar lluny de la confrontació", ha remarcat.Moret, que ha tingut paraules per agrair la tasca de la seva precedessora,, ha assegurat que la institució està al servei de tots els municipis de la demarcació, i ha indicat que entoma amb "compromís" i "sentit de la responsabilitat" la nova tasca. "Seré la tercera dona al front d'aquesta institució. Assumeixo el seu llegat, impulsant la visibilització dels", ha apuntat la dirigent del PSC, que ha posat l'accent en el "diàleg" i el "consens" per definir els termes d'un govern que serà "progressista". En formaran part, els diputats díscols de Junts que s'han sumat a l'acord.Preguntada específicament sobre unaa l'equip de govern, en roda de premsa, Moret ha insistit que hi manté la porta oberta i es veu "possibilista" alhora que. Al marge del sí del govern, pel que fa al que suposa l'entrada de la ultradreta, la mateixa representant socialista ha aclarit que tindran "una relació fluïda amb tothom menys amb Vox"."No ha estat fàcil, però hem sabut interpretar què esperen els ciutadans, que volen estar lluny de la confrontació i del conflicte. Vull teixir aliances des dels valors del progrés, el respecte i la diversitat", ha remarcat la nova presidenta de la Diputació, que ha definit com aapostar per l'esperança com a contraposició al pessimisme. En aquest sentit, ha posat com a exemple la feina feta durant la pandèmia del coronavirus. "Ens queda un, però tenim clares les línies mestres del mandat: reforçar el fet d'estar sempre al servei dels pobles i les ciutats", ha remarcat la dirigent socialista, que s'ha proposat "acostar" la institució -que té un pressupost superior als mil milions d'euros- a la ciutadania de la demarcació., alcalde dei cap de files del PP a la Diputació, ha ofert "col·laboració" i "voluntat d'entesa" des de l'oposició, i ha indicat que els "debats ideològics" han d'estar destinats a "altres institucions". "Tot indica que és molt probable que hi hagi un canvi de govern a Espanya. Potser m'he de menjar les meves paraules. Però li puc garantir en nom del PP que tindrà la seguretat que, si arriba el canvi, hi haurà lleialtat per part de l'executiu espanyol", ha ressaltat Albiol, en relació a una probable arribada d'a la Moncloa. Li hauria agradat governar amb el PSC, i ha lamentat el "veto" dels comuns en aquest sentit.La primera en intervenir ha estat, responsable de Tot per Terrassa a l'ens, que ha reclamat "responsabilitat" i centrar-se en "guanyar drets". Un posicionament que ha compartit, cap de files dels comuns, que ha posat l'accent en el component "progressista" del nou govern supramunicipal i ha confiat que ERC s'hi pugui acabar sumant., líder dels republicans a l'ens i alcalde de Moià, ha ofert "mà estesa i diàleg", i ha demanat no fer "laments estèrils" en relació a què hauria pogut passar amb una dinàmica diferent de pactes.Pel que fa a Junts, l'encarregada de parlar ha estat, també ha estès la mà al govern municipal, i ha admès que s'han mogut per una majoria alternativa. La regidora a Barcelona ha indicat que faran una oposició "responsable i exigent", i ha apuntat que s'han de deixar de banda els "vetos creuats". També ha indicat que, en cas que governin el PSOE i Sumar a l'Estat, s'atenguin les demandes del municipalisme català des de la Moncloa.Aquest dijous es va signar l'acord entre el PSC, els comuns i Tot per Terrassa, que permetrà als socialistes continuar manant a l'ens supramunicipal. Moret substitueix, alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat, que serà senadora per designació autonòmica nomenada pel Parlament. Marín va perdre la majoria absoluta i, en la legislatura anterior, es va veure esquitxada pel cas del Consell Esportiu, destapat per. La nova presidenta de la Diputació és alcaldessa de Sant Boi de Llobregat des del maig del 2014 i té la confiança de, cap de files del PSC. Els socialistes també formen part dels governs de les diputacions de, en aquest cas com a soci d'ERC, que té la presidència de les dues institucions.El govern de la diputació barcelonina estarà integrat pel PSC, pels comuns, per Tot per Terrassa i també pels dos representants díscols de Junts -alcalde d'Igualada- i-batlle de Torrelles de Foix-. Els dos es van presentar a les eleccions dins del paraigua del partit que lideren, però en les últimes setmanes s'han acostat progressivament a la fórmula del PSC. Turull, en un intent a última hora , va provar d'oferir la presidència de la Diputació a, alcalde de Terrassa i cap de files de Tot per Terrassa, però la fórmula requeria negociar també l'abstenció del PP. Una circumstància que ERC no va acceptar, encara menys en plena campanya electoral dels comicis del 23 de juliol.El secretari general de Junts ha estat sota el focus en les últimes hores, perquè existeixen veus dins la formació que són crítiques amb com s'han gestionat els pactes posteriors a les eleccions municipals . L'acord amb el PSC a la Diputació de Barcelona era un fet el 16 de juny, el dia abans que la maniobra de amb la complicitat del PP i el suport dels comuns - apartés Xavier Trias de l'alcaldia de la capital catalana. A partir d'aquell moment, Junts va prioritzar un acord independentista a la Diputació que passés per tenir els vots d'ERC i de Tot per Terrassa. La formació del Vallès, però, es va acabar entenent amb el PSC, i el suport dels dos díscols de Junts -Castells va arribar a anar a un consell nacional del partit- ha estat definitiu.

