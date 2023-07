A Vox se li gira en contra l'atac al català: les revistes censurades guanyen subscriptors

PP i Vox, en peu de guerra contra el català

Efecte bumerang en la persecució al català per part del govern municipal de PP i Vox a l'. El, censurades pel regidor de cultura de Vox, s'han disparat. "Estem desbordats", ha confirmat el director de la revista Camacuc,, al Diari La Veu, en referència a l'increment de subscripcions de la revista infantil editada al País Valencià. Una tendència que també. Les dues publicacions formen part de lajuntament amb Cavall Fort, el setmanari El Temps, la capçalera Sàpiens, o la publicació de filologia Llengua Nacional.En només 24 hores la publicacióSón xifres "de rècord absolut", segons el director de la revista infantil, que té una trajectòria de 40 anys. Així, Al membre de, regidor de Cultura a, gràcies a un acord de govern amb el Partit Popular, li ha sortit el tret per la culata en la jugada de retirar de la biblioteca del municipi castellonenc.A banda de la revista infantil, hi ha altres publicacions de la llista, com ara, que també s'han enfilat en subscripcions:", ha corroborat, director de la revista Enderrock, en declaracions a l'Aquí Catalunya de Ràdio Barcelona. Segons . Un bolcament que ve de lluny. La comunitat catalana s'ha demostrat com una de les més actives en projectes col·laboratius, com ara la Viquipèdia, les campanyes per traduir Twitter al català, o les campanyes de micromecenatge per finançar projectes culturals en llengua catalana.La: el regidor ultra Jesús Albiol ja estava obsessionat des de 2020 en retirar aquestes subscripcions al·legant que eren "propaganda pancatalanista". El deliri del regidor de Cultura va arribar fins al punt queper retirar les publicacions de l'expositor. Però no ho va aconseguir perquè el personal de l'equipament va negar-se a complir l'ordre fins que no arribés per escrit.En aquest sentit, no és el primer cop que la revista Camacuc es veu escanyada pels governs del PP. Durant elsi la revista va haver de fer front a una forta crisi, salvada amb el llançament de la publicació en occità Era Gárbera, amb circulació a la Vall d'Aran, editada fins al 2015.Si bé el fet deés el més evident en la guerra cultural contra el català, els governs de PP i Vox ja han pres una bateria de mesures contra el català en poques setmanes al poder. A Castelló València , per exemple, s'ha recuperat la nomenclatura castellana dels noms dels municipis per reduir la influència del català.Cal recordar que el pròxim president del País Valencià, el popular, ja va anunciar que el govern que conformarà amb Vox eliminarà l'O que estava enfocada a protegir, defensar i promocionar l'ús del català. A més, també suprimirà la figura dels assessors que vetllen per incrementar l'ensenyament en llengua catalana a les escoles i deixarà sense aplicació qualsevol política que incentivi la igualtat lingüística entre el valencià i el castellà.

