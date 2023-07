Joan Carles I vol tornar a Espanya si governa Feijóo

La realitat és que el retorn de Joan Carles I no incòmoda gens al PP, mentre que pel PSOE ha estat un afer que sempre ha intentat esquivar davant els seus socis, que li exigien un posicionament més clar sobre que el monarca reti comptes. El mateix Feijóo ha considerat en diverses ocasions que, si el rei emèrit ja no té cap causa judicial pendent, és un ciutadà amb els mateixos drets que la resta i que és una decisió personal tornar a l'Estat.



Una possible victòria d'a les eleccions espanyoles delpodria implicar el retorn definitiu dea l'Estat. Això és el que explica aquest dijous El País citant fonts de l'entorn del rei emèrit - amics amb els quals ha fet els viatges a Sanxenxo - que relaten que el monarca està a l'espera d'una presidència del PP per fer les maletes i abandonaraquesta mateixa tardor.El mateix mitjà assegura que, per ara, viatjarà altre cop aa finals de juliol per participar en una nova regata de vela. Ara bé, si acabés tornant arran d'una hipotètica presidència de Feijóo, té la intenció de residir en un dels recintes del. Cal recordar que Joan Carles I va fugir alsl'estiu del 2020, investigat per diferents causes de corrupció. El 2022 va tornar ja lliure d'investigacions , i fins i tot amb un to xulesc en l'únic contacte que va mantenir amb els mitjans de comunicació.Des de la seva abdicació com a rei, Joan Carles de Borbó només va entomar patacades. El mite havia caigut i el rei emèrit acumulava afers de tot ordre, de les comissions rebudes pel projecte de l'AVE a la Meca a la investigació oberta per la fiscalia suïssa, passant per l'anomenat afer de les targetes opaques, amb ús de diners abonats des de comptes a nom de persones de l'entorn de Joan Carles que actuen de testaferros. Intenta tapar aquesta via d'aigua amb dues regularitzacions a, prèvies a l'arxivament de les investigacions per la fiscalia La fugida als Emirats Àrabs va ser el darrer episodi d'una etapa final que va posar la institució monàrquica a la defensiva. La Zarzuela pren mesures apressades per evitar que l'aigua que entra per l'edifici ofegui el rei. Felip VI va retirar l'assignació a l'emèrit i va renunciar a la seva herència. Tot i l'esforç per mantenir les formes, el distanciament entre l'emèrit i Felip VI és evident. Per protegir l'actual monarca, la Zarzuela ha hagut d'aixecar un mur gruixut amb l'exrei. Un mur que s'ha mantingut en el seu retorn a l'Estat, amb només trobades en l'àmbit privat entre pare i fill. Caldrà veure com gestiona Felip VI un retorn definitiu de l'emèrit, i molt més si reclama una casa a la Zarzuela.

