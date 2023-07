Feijóo flirteja amb teories conspiratives de tupinada amb el vot per correu

ha escalfat la campanya electoral delambi elcom a protagonistes. El líder delha demanat als carters que "treballin al màxim", si cal "matí, tarda i nit encara que no tinguin els reforços suficients", però amb una afirmació que l'apropa a les teories conspiratives: "Amb independència dels seus caps", insinuant una possible. "Que sàpiguen que custodien quelcom sagrat, el vot", ha afirmat aquest dimecres en un acte electoral aCorreus no s'ha mantingut en silenci i ha respost ràpidament a Feijóo, remarcant que l'empresa pública de correspondència vol mantenir-se al marge de debats que "pretenen soscavar les institucions i els serveis públics" de l'Estat. Correus també ha volgut incidir en el fet que el procés de vot per correu aés "segur", alhora que ha recordat que la, "organisme independent", és l'encarregada d'auditar el procés i d'assegurar que es fa "amb totes les garanties per a la ciutadania".En tot cas, eltambé ha volgut rascar en les paraules de Feijóo en una nova escalada de la campanya després del cara a cara entre el candidat socialista i el popular. El mateixha acusat Feijóo de minar la confiança en les institucions i la democràcia espanyola. Al seu torn, el ministre de la Presidència,, ha qualificat directament Feijóo de ser "un ultra": "Utilitza les mateixes tècniques que l'extrema dreta, diu mentides i qüestiona el vot per correu i el sistema democràtic al nostre país".Des de, la cap de llista delal 23-F,, Batet ha lamentat que Feijóo "ha redoblat la seva aposta per les mentides i les tàctiques trumpistes" i ha assegurat que "ha traspassat tres línies vermelles". "Qüestiona el sistema democràtic i, el que és pitjor, posa en dubte els treballadors de Correus. Ja està bé!", s'ha queixat la candidata socialista, que s'ha conjurat a "aturar aquesta barbaritat".Cal recordar que Feijóo va ser president de Correus durant el govern de. Els dubtes proferits sobre el vot per correu arriben després d' un 28-M en què la recta final de la campanya a l'Estat també va quedar embrutada per irregularitats i presumpte frau en el vot per Correu, ambcom a principal protagonista. Enmig de la polèmica, aquest dijous és l'últim dia per demanar el vot per correu.

