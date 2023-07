El canvi climàtic fa canviar cap a verd el color dels oceans

L'acció humana, la gran responsable

Coherent amb l'escalfament global

El mar és cada dia. Un estudi deldelque ha estat publicat a la revista Nature aquest dimecres ha fet servira partir d'una innovadora aproximació metodològica que ha demostrat queestan canviant, cosa que afecta de retruc al. Els autors de l'estudi han detectat un augment de la reflectància a la longitud d'ona del verd que afecta eli que vinculenEl motiu, segons apunten,té a veure amb l'i no pot atribuir-se a laany rere any. Tot i això, la causa específica responsable del canvi de tonalitat marina és. Els investigadors han pogut constatar com lessón les més pròximes a l', zones on els ecosistemes marins estan variant a causa de l'escalfament global.Una de les investigadores,, assegura que els resultats no són sorprenents, sinó "". En aquest sentit, recorda que "aquests canvis són coherents amb els canvis induïts per l'home al nostre clima". L'autor principal de l'estudi, el científic, es referma en la idea que aquesta "és una altra forma amb què".El color de l'aigua, segons recorden els autors de l'estudi, és unliteral dels organismes que hi habiten. El canvi de tonalitat, però, és pràcticament, i s'ha pogut detectar en part gràcies al satèl·lit marí, que ha monitorat el color de l'aigua des de faPer comprovar si els canvis de tonalitat podrien estar relacionats amb el canvi climàtic, els investigadors van comparar les observacions amb els resultats d'un model que simulava com els ecosistemes marins podrien respondre als nivells creixents de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. Els canvis observats, expliquen els investigadors de l'estudi, coincideixen amb els del model.

