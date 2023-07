Abascal, en tres entrevistes en pocs dies amb youtubers i influencers del seu ecosistema Foto: YouTube

Els influencers d'ultradreta a Espanya: la qüestió és fer soroll

Gallardo, al programa de Jiménez Foto: Mediaset

Tres dels vídeos d'UTBH Foto: YouTube

Els grans tapats

"No entiendo cómo está calando la derecha en los jóvenes."



Los medios que ven los jóvenes: pic.twitter.com/HEkKxhFE4N — ᴀᴢᴀ 🐺 𒉭𒌐 (@Azapls) May 28, 2023

Que lo reporten. Yo ya gané 😏 https://t.co/whi3yEj7nW — DROSS (@eldiariodedross) July 12, 2023

És innegable que lesformen part del nostre dia a dia, i ja s'han establert en molts dels nostres àmbits. Ara ja no són només un canal de comunicació: també són creadors de missatges.i que va establir un precedent a tot el planeta: l'ús de les xarxes socials com a eina política. Des de llavors, la política ha quedat impregnada per especialistes en plataformes, en vídeos, xarxes i nous formats que han intentat traslladar els missatges dels candidats o polítics de torn en aquests nous escenaris.Persones de gran impacte mediàtic, alienes a l'anterior de famosos, que aconsegueixen rellevància absoluta entre el públic més jove. A l'estat espanyol, tot aquest univers va consolidar-se molt més tard que en altres territoris, com el Regne Unit o França.La televisió, de gran pes en la política espanyola. Encara que en l'actualitat segueixi tenint una magnitud significativa, els nous actors polítics d'Espanya han sabut recollir el guant de les noves generacions."Som conscients de com són d'importants les xarxes socials per a nosaltres. Mai hauríem estat tercera força política sense elles. Han estat un impuls extraordinari per a nosaltres"., conegut pel seu pòdcast (però reconegut per ser el creador dels gofres amb forma de penis, els), que reconeix com són de rellevants les plataformes com YouTube o TikTok perquè qualli el seu discurs. Tots aquests ingredients ni són nous ni són originals de la ultradreta o dels influencers espanyols. És una còpia del mercat dels Estats Units., expert en joves i xarxes socials de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), explica que "l'existència d'aquestes plataformes facilita el fet l'autonomia comunicativa". "Què ha passat? Molt fàcil. Determinats influencers han detectat un píblic o un mercat i ho han explotat", afirma.Gíménez alerta d'un fet que ja s'ha instaurat en el nostre dia a dia. "Aquest contingut. Tenim generacions que s'estan educant i socialitzant amb aquesta mena de discursos d'ultradreta", assenyala. Els relats d'internet ballen "en una lluita entre hegemonies" d'un ecosistema "ja establert per l'Estat, pels cossos policials o per mitjans conservadors".El de l'home blanc, heterosexual, que considera que l'antiracisme o el feminisme "li estan passant per sobre", i que vertebra l'etnicisme i el patriotisme.Aquests influencers d'ultradreta(heterosexual, blanc, patriarcal) i juguen la carta del victimisme."Com que són persones en formació i no tenen cap tipus de filtre, si els resulta simpàtic, atractiu o no els resulta dissonant amb experiències personals, els joves automàticament ho compren.", deixa clar l'expert., la seva victòria, l'auge de l'extrema dreta americana (gràcies, en part, a les xarxes),van exemple que aquest ecosistema digital dona fruits. Programes com el pòdcast de Joe Rogan (amb milions de seguidors) o el movimenten són dos dels grans exponents. The New York Times, a través d'una investigació en format pòdcast, va advertir del Rabbit Hole (el forat de conill, fent al·lusió a la metàfora sobre Alícia en el País de les Meravelles) que suposaven els missatges d'ultradreta.La llista de personalitats digitals que, obertament, transmeten els missatges de la ultradreta. Molts ho fano entrant en qualsevol confrontació amb les mesures polítiques d'esquerres, ja provinguin des del govern espanyol o des de les posicions de. La immensa majoria aborden qualsevol tema: qüestions socials, economia, geopolítica, crisis energètiques, eleccions, campanyes... Els és igual, la qüestió és parlar, aconseguir engage. Com més interaccions millor. Sigui quina sigui la plataforma o la xarxa social.Un gran exemple és(més d'1,8 milions de seguidors a YouTube i 400.000 a Instagram), conegut per la seva virulència contra els temes de qüestió de gènere, va ser protagonista de l'actualitat pel seu "canvi de sexe" en el que criticava la nova legislació pels drets de les persones trans., va assegurar que havia aconseguit canviar-se de gènere "tal com permetia la llei" un mes després de ser aprovada.Evidentment, era impossible perquè el text exigia quatre mesos de processos legals fins a aconseguir-ho, però el missatge estava calat, especialment entre els més joves. Presentadors comse'n van fer ressò i van donar suport a les seves afirmacions. Gallardo sempre ha expressat que no es considera de dretes ( amb Jordi Wild va deixar clar que es veu poc partidari de Vox o del nacionalisme fanàtic espanyol), però la seva figura com a altaveu d'aquests missatges és evident.És un contingut que reprodueixen altres oracles esbiaixats, com, nascut de l'estridència de reproduir el missatge que els homes blancs heterosexuals estan en risc en la societat actual. Títols en majúscula (així premia YouTube la visibilitat) amb continguts que abracen de manera directa les directrius de la ultradreta.La ultradreta té missatgers a totes les plataformes. Per exemple, a Twitter, triomfa(pràcticament 500.000 seguidors) on ha aconseguit aglutinar una parròquia de fidels seguidors del seu contingut. Primer va ser sobre economia, amb especial èmfasi en les criptomonedes. Ara ja és directament política, on no li cal ni escriure res: només descriu el vídeo que posa i ja està. La resta ho fa l'onada neoconservadora que no para de créixer al món digital. En aquest ambient hi triomfen altres comptes, anònims, com. Semblen paròdies, però sumen centenars de milers de seguidors.Altres, com(tots dos amb milers de seguidors a totes les plataformes), han tingut més repercussió, gràcies a no ser anònims, i a rebre el suport dels mitjans conservadors o d'ultradreta. Ells mateixos, en campanya, han acabat sent protagonistes en realitzar entrevistes a Santiago Abascal i promoure missatges electorals de Vox.Missatges estridents, de grans titulars, sota el paraigua de "som polèmics per dir la veritat" s'estructuren tots aquests canals i influencers.Temps enrere era un mercat de nínxol., no gaudien d'una gran representació ni tenien una forta ingerència a les plataformes com. Ara, sumat a, els algoritmes no castiguen aquesta mena de missatges.subtítols cridaners, frases lapidàries, missatges que caminen pel límit d'allò censurable però que les multinacionals de torn no liquiden. Milions de joves i adolescents ho consumeixen, els apareix al seu timeline i pot no tornar a desaparèixer. "El que fan aquests influencers es transmetre discursos d'odi en diverses intensitats", deixar clar Giménez.Fora del sistema polític digital, ens trobem grans creadors de contingut que són capaços de reproduir o abraçar aquests missatges de la ultradreta de manera conscient o, pitjor encara, de manera inconscient. Arriben a declarar-se apolítics, o que només saben transmetre les seves opinions de "sentit comú". Termes morals que quallen en un públic jove que no té la formació necessària perAltres directament es destapen en aquest context polític i social global atemptant contra drets del col·lectiu LGTBIQ+, com el famós(molt conegut des de fa més d'una dècada pels seus vídeos estrafolaris i de terror) o un youtuber condemnat per la justícia , que ha estat protagonista de la majoria de polèmiques de la comunitat espanyola.Amb quatre milions de seguidors a Twitter i 23 milions a YouTube,, reia considerant que la seva provocació era només això, provocació. Un caldo de cultiu perquè aquesta mena de missatges es normalitzin sota el paraigua de la irreverència d'internet i del suposat humor negre de què es venten aquests creadors en plataformes com aquestes.En més fina línia ens trobem amb altres gegants de la comunicació, com Maria Pombo, conegudíssima influencer de moda (possiblement la més important d'Espanya), que no ha amagat mai els seus gustos patriòtics. Aen va parlar de manera oberta, i fins i tot va arribar a dir que en els seus entorns "era la més rojilla". Diversos creadors amb recorregut, como el manresà, amb el seu pòdcast, han estat altaveus de missatges lligats als sectors d'ultradreta espanyols. Sobre fiscalitat, polítiques d'igualtat, immigració o delinqüència són els principals temes en els quals han centrat l'atenció, en ocasions oferint dades sense rigor.Altres, com, que no es posicionen pràcticament mai, van treure la poteta en qüestions d'impostos quan una onada de crítica va colpejar la comunitat de youtubers i streamers per fixar la seva residència a Andorra. Des de llavors existeix una fragmentació considerable entre creadors i públic, instal·lada en la trinxera política. "Al final es una guerra cultural. La dreta i l'extrema dreta porten molt avantatge", sentencia Giménez. Combatre-ho des de les posicions d'esquerra serà "difícil" i "arribarà tard". "El sistema, avui, no té eines de radicalitat democràtica per combatre-ho". Què hem de fer amb un adolescent de 16 anys que pensa que ell, com a home blanc, es veu atacat per feministes o immigrants i ho veu reflectit en influencers? "L'educació hauria de ser la resposta", sentencia Giménez.

​

