Què és i com funciona Threads, la nova amenaça per a Twitter creada pel fundador de Facebook?

Un tema espinós és el rastreig de dades de la nova xarxa social, denunciat per molts usuaris i experts."Per què és perillós Threads i no ho és Instagram? El que farà Threads ja ho està fent Instagram -en la qüestió de rastreig de dades-. Tradicionalment, Meta ha estat una companyia problemàtica en aquest afer. Només cal recordar Facebook i Cambridge Analytica", afirma Pellicer.

L'expert assegura que un cop superades aquestes dificultats i l'empresa de Zuckerberg s'adapti, "perquè ho acabarà fent",Encara que sembli una còpia de Twitter, que en part ho és, "farà com Instagram amb Snapchat, aprofitarà el mercat europeu", apunta.Cuesta, a través del seu compte, també augurava els perills de la nova plataforma: rastreja infinites vegades l'usuari, està molt vinculada als perfils d'Instagram i suposa un perill per a la seguretat dels usuaris., les dades personals corren perill. El traspàs d'usuaris de Twitter a Threads seria possible, però les circumstàncies són molt irregulars. Els usuaris d'Instagram i Twitter són pràcticament incompatibles en les formes i el consum, i punxar les bombolles de la xarxa social de Musk és molt dífícil. La batalla està servida.