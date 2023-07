L'«energumen» de Borriana fa evident la persecució de PP i Vox al català

Els partits catalans carreguen contra la censura a Borriana

Els altres atacs contra el català proferits per PP i Vox

n'han tingut prou amb unes setmanes per ratificar la guerra contra el català ali a Illes Balears . En la conformació dels governs autonòmics sorgits dels resultats del 28-M els ultres han pressionat per atacar la llengua i els populars, a canvi d'assegurar-se el poder, han accedit a totes les peticions de l'extrema dreta. Ara, però, l'episodi de Borriana ha fet evident aquesta persecució.Tot plegat ha succeït quan el regidor de Cultura de Vox -arran d'un pacte de govern amb el PP- al municipi castellonenc ha tret pit d'haver retirat les subscripcions de l'Ajuntament a publicacions en llengua catalana, com són les revistes Camacuc i, el setmanari, la publicació musicali la revista de filologiaPerò la història no ha quedat aquí. I és que segons expliquen diversos mitjans del territori, el deliri ultra de, regidor de Cultura va arribar fins al punt que va personar-se a laper retirar les publicacions de l'. Però no ho va aconseguir perquè el personal de l'equipament va negar-se a complir l'ordre fins que no arribés per escrit.Davant la gravetat dels fets, els partits catalans, durant els actes d'aquest dimecres en el marc de la campanya per a les eleccions espanyoles, han carregat contra la censura a Borriana. El primer secretari del, ha demanat al candidat del PP el 23-J,, que "desautoritzi l'energumen" que ha vetat les revistes en català, fet que ha titllat "d'intolerable". "Feijóo té una ocasió per manifestar el respecte a totes les llengües oficials a Espanya", ha considerat Illa.Per altra banda, el cap de llista de lade les eleccions del 23-J a Barcelona,, ha apostat per "passar a l'ofensiva" i guanyar espais d'ús per al català. "No ens hem de limitar a parar el cop de l'odi a la llengua", ha dit en una roda de premsa a la seu de l'ACN aquest dimecres. En aquest escenari, Botran ha defensat que "el millor antídot contra elés fer valdre l'perquè va a l'arrel del problema".A les crítiques també s'hi ha afegit el cap de llista delal Congrés dels Diputats,, que ha lamentat el veto: "Limitar la cultura és propi de les teocràcies islàmiques, no de les democràcies liberals", ha criticat el candidat. Així mateix, ha assegurat que això "denota el poc nivell d'intel·ligència de molta part de la classe política" i "la voluntat d'incendiar i confrontar".Si bé el fet de Borriana és el més evident en la guerra cultural contra el català, els governs de PP i Vox ja han pres una bateria de mesures contra el català en poques setmanes al poder. A, per exemple, s'ha recuperat ladels noms dels municipis per reduir la influència del català.Cal recordar que el futur president del País Valencià, el popular, ja va anunciar que el govern que conformarà amb Vox eliminarà l'que estava enfocada a protegir, defensar i promocionar l'ús del català. A més, també suprimirà la figura delsque vetllen per incrementar l'ensenyament en llengua catalana a les escoles i deixarà sense aplicació qualsevol política que incentivi laentre el valencià i el castellà.Per altra banda, a les Illes Balears, on la presidència ja s'ha decantat per la popular, la primera decisió de la nova consellera deha estat eliminar el requisit del català per poder treballar com a sanitari . En la mateixa línia que al País Valencià, l'acord PP-Vox també inclou crear unaque substituirà l'actual Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics, que està concebuda per defensar els drets dels catalanoparlants en tots els àmbits de la societat.

