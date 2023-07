El TSJC imposa una assignatura troncal més en castellà en tres escoles

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha obligat tres aules escolars a impartir una assignatura troncal més en castellà, a banda de Llengua Castellana i Literatura. Esquiva així la qüestió dels percentatges, perquè ho impedeix la nova legislació catalana, però força igualment a fer més hores de castellà en tres escoles. La secció cinquena de la sala contenciosa administrativa ha resolt en aquest sentit després d'analitzar tres recursos de famílies en relació amb l'ensenyament en castellà als centres dels seus fills. El tribunal ha estimat parcialment aquests recursos, però ha desestimat tombar els projectes lingüístics dels centres.La sala estima parcialment la petició dels demandants perquè l'escola proporcioni un ensenyament "efectiu i equilibrat" en llengua castellana, que comprengui, com a mínim, a més de l'assignatura o matèria corresponent a l'aprenentatge d'aquesta llengua, una altra àrea, matèria o assignatura no lingüística que es consideri com a troncal o anàloga. Per contra, desestima la petició dels demandants d'anul·lar el projecte lingüístic dels centres afectats. La sala té sobre la taula dos recursos més però de moment n'ha paralitzat la deliberació a l'espera d'informació complementària sol·licitada.

