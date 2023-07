El PSC busca més socis per bastir un govern «ampli» a la Diputació de Barcelona

Illa reclama a Feijóo que intervingui en el cas Borriana

El PSC ja té lligada la nova presidència de la, després d'haver arribat a un pacte amb Tot per Terrassa i comptar també amb el suport dels dos díscols de Junts. Aquestes forces votaran a favor de l'acord ja prèviament anunciat de socialistes i comuns, però el qued'aquest ens que acumula 1.000 milions d'euros de pressupost anual. En aquest sentit, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha deixat la porta oberta a sumar altres formacions a l'executiu provincial a excepció de "la ultradreta". En aquest mateix sentit, ha advocat per ampliar l'actual govern en minoria que tindria garantit a la Diputació de Barcelona. ", que no trenquin la coherència de l'obra de govern", ha apuntat el líder socialista des d'una atenció als mitjans a Sant Boi de Llobregat.De manera insistent, ha apostat per ampliar les forces que condueixin la diputació. "Ens agradaria arribar a més acords que ajudessin a un govern més ampli", ha etzibat, també en busca de l'"estabilitat". Preguntat sobre aquesta definició, sobre si feia referència adesprés de les eleccions espanyoles, Salvador Illa ha esgrimit l'argument de la discreció i ha apuntat que es mantenen "converses obertes" amb diverses formacions. Igualment, ha fet valer haver donar suport als pressupostos "del govern més dèbil" de la Generalitat, en relació als republicans.La resposta d'Illa arriba després que aquest matí s'hagi concretat que la candidatura socialista a la votació d'aquest dijous a la diputació comptarà amb suports afegits al dels comuns, amb fórmules treballades els darrers dies. Les negociacions amb, que aportarà el suport de la seva diputada, tenen a veure amb un llistat de compromisos del futur govern provincial amb la ciutat vallesana i, almenys d'entrada, no implicaran l'entrada de la formació egarenca a l'executiu. A banda, els vots dels-Marc Castells, d'Igualada, i Sergi Vallès, de Torrelles de Foix- queden encabits en la necessitat de mantenir la influència territorial.Respecte a l'acord amb el grup municipal terrassenc, oficiliatzat aquest migdia, el mateix primer secretari del PSC ha remarcat que actualment el que està sobre la taula és un pacte basat en. El text, que evita les concrecions, sí que detalla que disposarà un "espai de coordinació" per revisar que la diputació inverteixi a la capital del Vallès Occidental.Per tancar aquesta, la de la investidura, només queda que es faci oficial el sentit del vot dels dos independents que es van presentar en coalició amb Junts, però que rebutgen perdre la incidència del territori a la diputació. S'espera que en les pròximes hores hi hagi novetats sobre aquest moviment. Des de les sales de màquines dels partits reconeixen, però, que la, la que definirà el govern que quedarà a la Diputació de Barcelona el pròxim mandat, n'acabarà de confeccionar els detalls sense pressa, amb la vista posada a l'escenari posterior als comicis espanyols.Encara des de Sant Boi de Llobregat, el màxim responsable del PSC s'ha referit a la decisió del govern de PP i Vox a Borriana, al País Valencià, de. Entre les afectades hi ha Cavall Fort, Enderrock, Camacuc, Llengua Nacional i El Temps. "És intolerable", ha apuntat Illa, abans de reclamar a Alberto Núñez-Feijóo (PP)que ha ordenat el desmentallent de les publicacions en català a Borriana i que "reverteixi" la situació. "No es juga amb la cultura ni amb les llengües oficials".

