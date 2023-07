Mor als 94 anys l'escriptor Milan Kundera, autor de «La insuportable lleugeresa de l'ésser»

L'escriptor txecha mort aquest dimecres a l'edat de 94 anys. Conegut per la seva obra literària més famosa,, va ser un dels escriptors més destacats del continent europeu del segle XX.Nascut a Brno el 1929 i nacionalitzat francès,. També va ser autor d'assajos, una obra de teatre, dos llibres de poesia i un de relats curts. Després d'una infantesa i adolescènciaEs va afiliar al Partit Comunista el 1948, va ser expulsat el 1950 i readmès de nou el 1956. Va continuar sent militant fins al 1970.Un article el 2008per condemnar una persona a treballs forçats en una mina d'urani durant la Txèquia comunista.Va ser un dels grans impulsors de la-un període de manifestacions massives per liberalitzar socialment, culturalment i políticament- fins que l'URSS va envair el país. Va ser llavors quan es va prohibir la seva literatura i va marxar del país.Al llarg de la seva carrera més contemporània, ja instal·lat a França, va rebre diversos premis, com el. Va ser un dels noms que sempre ballava en les nominacions delEl mateix Kundera ha demanat sempre que no se l'emmarqués només com a un escriptor dissident o polític, encara que les seves obres, especialment les primerenques,La seva obra més destacada,, va ser adaptada al cinema pel director Philip Kauffman l'any 1987, en una pel·lícula que arribava pràcticament a les tres hores i protagonitzaven. Va ser nominada a dos premis Oscars i a

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola