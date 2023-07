La investigació del cas Negreira no troba indicis de compra d'àrbitres

🚨 Noticia @partidazocope



💥 Informa @agarciamuniz



🗂️ 'Caso Negreira'



👨🏻‍⚖️ Principal sospecha: blanqueo de capitales



🔐 Condena más probable: administración desleal



❌ Sin indicios de pago a árbitros



🚔 Laporta, investigado por Guardia Civil y probablemente imputado pic.twitter.com/uzp6pqkMK8 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 11, 2023

Després de mesos de polèmica i de campanya contra el, sembla que elcomença a estancar-se, almenys pel que fa a la presumpta corrupció esportiva. Segons ha avançat El Partidazo de COPE, la jutgessa que investiga el cas no ha trobat cap indici de compra d'àrbitres, tal com s'havia insinuat des de, tant per part del club presidit percom per la seva premsa afina.Tal com detalla el mateix mitjà, ara les indagacions de la justícia s'enfoquen cap a una presumpta trama deamb uns diners que tornaven a directius del club, fet pel qual es podria haver comès un delicte d'que en cap moment tindria a veure amb una suposada influència en les actuacions arbitrals o en els resultats esportius.El jutjat d'instrucció 1 deva admetre a tràmit el passat mes de març la denúncia de la Fiscalia contra Negreira, els expresidents del Barça, els exdirectius, i el mateix Barça per un possible delicte continuat de corrupció entre particulars en l'àmbit esportiu, d'administració deslleial i de falsedat documental.En cas que es confirmés una administració deslleial per part dels dirigents del club, tots ells haurien de retornar els diners obtinguts a banda de pagar unai amb una possibleper a la funció pública. A més, si les xifres fossin molt altes i no es poguessin retornar, podrien arribar a produir-se penes de

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola