Els col·lapses d'altres civilitzacions

Impacte NEWSLETTER QUINZENAL Una mirada positiva i realista per no perdre's en els temps difícils de l'emergència climàtica Subscriu-t'hi

Els impactes delpoden serde les advertències oficials ? Els científics estan assumint una posició conservadora? Els processos de retroalimentació ens poden portar a? Aquestes són algunes de les preguntes que aborden elsdel CREAF en un article de prespectiva publicat a la prestigiosa revista científica National Science Review . En la publicació, assumeixen la possibilitat real que els ecosistemes i lesa causa del canvi climàtic.Segons els dos autors, l'objectiu de limitar l'escalfament global a menys de 2°C –preferentment 1,5-, com s'estableix a l', ha dirigit els estudis sobre el canvi climàtic “cap a enfocamentsper evitar l'alarmisme” i una avaluació més complexa i per tant més difícil. No obstant això, un canvi climàtic cada vegada més intens, l'existència de processos de retroalimentació que acceleren el canvi climàtic, juntament amb la inseguretat alimentària, els disturbis civils i les migracions, consideren que està portant a la comunitat científica a considerar uncom el queEls autors informen que la comunitat científica estàcap a avaluacions més complexes del canvi climàtic. Estudis que consideren efectes catastròfics provocats per elsde diversos esdeveniments consecutius: incendis, sequeres, inundacions i onades de calor per una banda, guerres, migracions i un món més desigual, per l’altra. “És urgent incloure elsen els models climàtics i considerar elsque podrien resultar en majors concentracions de gasos d'efecte hivernacle”, comenta Josep Peñuelas, professor d'investigació del CSIC al CREAF.Segons el text, els models actuals sovint obvien que en un moment donat(si empitjora la salut de la natura), o augmentar molt la superfície cremada, les sequeres o el desglaç del permafrost, tot processos que podrien alliberar immenses quantitats de metà i CO2. Aquests bucles de retroalimentació poden desencadenar canvis bruscs i irreversibles en punts de temperatura específics.“La interacció del canvi climàtic amb altres factors d'estrès antropogènics, com canvis en l'ús de la terra, pèrdua de biodiversitat, contaminació i esgotament de recursos, complica encara més la situació, la qual cosa podria portar el planeta cap a una”, conclou.L'article de Peñuelas i Nogué posa èmfasi en estudiar els col·lapses històrics i les transformacions de les societats humanes provocats per. Aquestes crisis ens donen informació molt valuosa sobre escenaris desfavorables que podríem viure i sobre possibles solucions.“Elmaia a l'Amèrica Central, l'imperi romà, la cultura nòrdica de Groenlàndia-Islàndia i la societat de l'Illa de Pasqua demostren que els col·lapses rarament tenen una única causa, sinó que estan influenciats per una combinació de factors d'estrès biològics i socioeconòmics, incloent-hi el canvi climàtic, l'escassetat de recursos i els conflictes.", concreta Sandra Nogué, investigadora de la UAB al CREAF amb un prestigiós projecte de l'La recerca eni arqueologia ha descobert que, en el passat, a Angkor Wat a Cambodja o a Sri Lanka, es van construir embassaments per a l'agricultura i terrasses per mitigar el risc d'inundacions. D'altra banda, les dades bioarqueològiques de Mayapan (Yucatán, Mèxic) van descobrir que la dieta dels antics maies incloïa plantes autòctones resistents a la sequera. Això indica que tenien coneixements i pràctiques culturals que elsi assegurar la seva supervivència.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola