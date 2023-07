Ja no se’n fan com «Toy Story»: Pixar intenta recuperar una màgia perduda amb «Elemental»

Recordo quan era petita i, estirada al sofà amb el meu avi qualsevol tarda de qualsevol dia de qualsevol època de l’any, els incomptables partits de futbol que consumia —i a casa sempre hi sonaven els pitus de Carrusel Deportivo— donaven treva i em tocavaa la meva elecció. De la biblioteca que tenia, n’hi havia que estaven gastadíssims: aquells en blanc que, en un acte prematur de pirateria, contenien capítols de sèries del Club Súper 3 (la majoria, del Conan) s’enduien la palma. Però el seguien la primera entrega den —avui dia encara me la sé de memòria— i nombroses cintes de Disney Pixar.També les podria recitar íntegrament.En aquella època, veia aquell flexo passejar-se grinyolant per la pantalla just després que aparegués el logo del castell dei, sense tenir cap mena de noció de què era una productora, un estudi, o una distribuïdora, hi havia alguna cosa que s’escalfava al meu pit.. D’aquelles d’infància en què associes les emocions a la repetició: hi havia tantes pel·lícules amb aquell logotip que m’agradaven, que es provocava en mi un efecte pavlovià força intens. Els anys, l’experiència, i un grau en Comunicació Audiovisual em van fer entendre que aquella emoció en tenia un perquè: Pixar era un estudi de qualitat. O, almenys, fins fa uns anys, ho era. Per això ens va regalar Up, ii darrerament tambéPerò, els últims anys, haver-se quedat orfe del seu pare fundador ——, ha fet que l’estudi que va innovar en el món delhagi perdut el nord. Queda poca màgia d’aquella a què ens havia acostumat la marca en pel·lícules com. I la sensació que es fa lloc en el pit d’aquells marrecs que vam créixer amb ella és d’una buidor desoladora.Durant una època. Perquè sempre s’havia dit que les pel·lícules de Pixar agradaven a nens i pares, però allò no deixava ser una fal·làcia de màrqueting que m’havia empassat.. I em començo a preocupar.La història que proposa la pel·lícula d’animació dirigida perté tots els ingredients: en un món on els elements naturals —aire, foc, terra i aigua— tenen forma antropomòrfica i conviuen plegats, seguim la vida de l’Ember, una jove foc filla d’immigrants que haurà de recollir la torxa familiar i fer-se càrrec de la botiga que el seu pare va muntar. Els seus esforços, però, es veuran truncats quan aparegui a la seva vida el Wade, un jove aigua de qui s’enamorarà malgrat la coherència científica que diu que els elements, efectivament, no es poden barrejar.Si hi heu detectat rastres de, és perquè la pel·lícula té reminiscències de totes elles. Inclús en el disseny gràfic,. No és un punt negatiu, ni juga en el seu detriment. Però sí una pista de l’enfocament creatiu —o manca d’aquest— pel qual s’està regint l’estudi.Hi ha coses que funcionen. L’animació, per exemple, no falla., els colors, els moviments, que encerta més que la caga. També és veritat que, en el mateix any que l’animació ens ha regalat una joia com, les comparacions són especialment odioses. La història també té una certa gràcia., la relació d’amor entre els dos protagonistes és entendridora, i posa el focus en la lliure expressió dels sentiments sense etiquetes, estereotips ni prejudicis —ell plora constantment, i ella té problemes de control d’agressivitat, però són trets que accepten l’un de l’altre. I potser el que més sorprèn és l’humor.—sovint amb bromes no aptes pels més petits—, però segurament en aquesta última pel·lícula és on més funciona, perquè s’aprofiten referències metalingüístiques, socials i culturals que estan molt ben integrades i reforçades. Ho admeto, sí, he rigut.Tot i que la pel·lícula intenta —i durant gran part del metratge, aconsegueix— la construcció d’un món de fantasia amb les seves corresponent regles i normes (), li falta una certa coherència. És enginyosa en els detalls: fer que els personatges foc consumeixin troncs en diferents varietats, o que els personatges aigua tinguin nens que es diuen Marco i Polo ajuda a arrodonir la cohesió del que planteja la pel·lícula, i funciona com a bon gag., més interessant, que el film no explora perquè el guió es perd. I aquí és on Pixar triomfava quan la resta fallaven: en saber ensumar la trama bona, el punt de guió que fa que la metàfora faci clic. Allò que t’arrenca la llagrimeta i et fa sentir una escalfor particular al cor.Diuen que, i que l’ésser humà, en aquest sentit, és profundament idiota. En la meva experiència, el tòpic és vàlid. Cansat, sí. Però vàlid, al cap i a la fi. Entre altres coses perquè, asseguda en la meva butaca mentre els títols de crèdit finals rodaven, he pensat: "Bueno, no està mal. Potser la següent serà millor". Que és el mateix que vaig pensar quan va acabar Turning Red, Lightyear, Luca i, fins a cert punt, Onward.Potser Pixar ha passat a ser un altre estudi d’animació. Potser—creadora, entre altres, de la pel·liculassaque, per cert, té una història paternofilial més potent que Elemental— o Illumination —creadora del pitjor malson d’uns pares, els Minions— l’han avançat, en aquest sentit. O potser simplement estan patint la típica ratxa dolenta en què no marques ni un gol i l’estadi està buit —la pel·lícula no està fent grans números. Fins que un dia t’inventes una jugada del no-res, marques un golàs, i la gent torna a corejar el teu nom.Jo, digueu-me idiota o naïf, encara vull tenir fe.5 la veritat és que no em sembla la millor decisió empresarial o creativa. Però vull tenir fe. Vull pensar que, algun dia, seuré davant de la pantalla i veuré una història que em farà transportar a aquell sofà, al costat del meu avi, mentre de fons, al transistor, algú cridava gol en Las Gaunas!

