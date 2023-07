El PSC s'assegura la presidència de la Diputació de Barcelona amb el vot de Tot per Terrassa

Eltindrà quatre anys més de presidència a la. Poques hores abans de celebrar-se el ple d'investidura , dijous 13 de juliol, s'ha forjat el govern de l'ens provincial. Així, al pacte que ja tenien els socialistes amb En Comú Podem , finalment s'hi han sumat elsi el partit municipalista de, Tot per Terrassa, que donarà suport des de fora. Un escenari doncs, que no necessita els quatre diputats del, una opció que s'havia posat sobre la taula.D'aquest amanera, el PSC seguirà al capdavant de la Diputació amb una fórmula tripartida i la socialista, Lluïsa Moret, agafarà el relleu de Núria Marín com a presidenta d'aquest ens supramunicipal qued'euros per als municipis de la demarcació.Segons ha avançat El Periódico i ha pogut confirmar, el partit egarenc finalment s'ha decantat per donar suport als socialistes i comuns des de fora amb un acord de governabilitat amb qui han treballat compromisos que han anat "en bona línia". Recorden que en tot moment la seva formació ha posat sobre la taula unde projectes per tirar endavant ai que aquest ha estat el seu "document marc a partir del qual ens hem posat d'acord". L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i la candidata a la presidència de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret,a la Casa Alegre de Sagrera de la ciutat vallesana. Fonts del PSC també confirmen en aquest mitjà l'acord de govern amb comuns, els díscols de Junts i el suport extern del partit de Ballart.Fa gairebé un mes que s'estan fent reunions, trucades i negociacions que s'han intensificat aquests últims dies. Les propostes han estat diverses, amb fórmules que han implicat tots els partits, menys Vox. Fins i tot, segons ha pogut saber, el PSC ha ofert lade la Diputació a Tot per Terrassa però finalment, aquest partit ha declinat l'oferiment.Els resultats de les eleccions municipals han fet que la configuració del govern de la Diputació hagi necessitat la suma de diferents formacions.i un objectiu: liderar l'ens provincial els pròxims quatre anys. Finalment, la fórmula escollida ha estat l'acord entre el PSC i En Comú Podem i els dos diputats díscols de Junts, l'alcalde d'Igualada,, i el de Torrelles de Foix, al Penedès,. Tots ells sumen 24 diputats i tenen el suport extern de la diputada de Tot per Terrassa que facilitarà la investidura.Però quines altres opcions hi havia per formar govern? Una altra possibilitat que hi havia sobre la taula era unEl bloc independentista -Junts i ERC- amb Tot per Terrassa, tal com s'ha fet a l'Ajuntament egarenc hauria pogut arravatar la presidència als socialistes. Finalment, Moret tampoc necessitarà dels quatre diputats del PP per governar la Diputació, una opció que ha estat present fins al final de les negociacions.Des del partit de Ballart, defensen que a diferència de la resta, juguen amb avantatge pel fet qued'haver de fer pactes o donar suports que puguin incomodar els votants enmig d'una campanya electoral pels comicis espanyols del pròxim 23 de juliol. I asseguren que s'han treballat tots els matisos i concrecions per no deixar serrells.

