El PP es carrega el requisit del català per ser sanitari a les Illes Balears

Elcompleix l'acord ambque li ha permès recuperar el poder a les Illes Balears i ja apunta contra la llengua. La nova consellera dedel govern balear,, ha confirmat aquest dimarts que el català passarà de requisit a mèrit com a mesura per aconseguir l'atracció i la fidelització de personal sanitari a lesAixí ho ha explicat en declaracions després de rebre la cartera de mans de la seva predecessora al càrrec,. "Som conscients que no hi ha un problema pel que fa a la relació metge-pacient i es potenciarà la utilització del català a les consultes", ha indicat. La nova responsable de Salut ha reiterat que el "repte més important" avui dia és l'atracció i fidelització de personal sanitari, metges principalment, i en zones de difícil cobertura como algunes zones deEntres les mesures pactades entre la dreta i l'extrema dreta també s'inclou crear unaque substituirà l'actual Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics, que està concebuda per defensar els drets dels catalanoparlants en tots els àmbits de la societat. En la mateixa línia, altambé es va anunciar l'eliminació d'aquesta oficina en el marc d'una bateria de decisions contra la llengua catalana.PP i Vox també inclouen en els 110 punts programàtics reforçar la "" per assegurar que no hi ha "intromissions ideològiques" a les aules. A banda, també plantegen modificar la llei que garanteix l'ús del català com a única llengua en les comunicacions externes i internes de l'balear per evitar, segons asseguren, que "s'impedeixi eli la llibertat de llengua".Per altra banda, l'acord entre les dues formacions ja dibuixa com seria un govern a l'Estat. La nova presidentaha configurat el seu nou executiu amb un fet que deixa entreveure com seran les seves polítiques: ha eliminat les conselleries d'Igualtat i de Medi Ambient que sí que existien durant els governs de la socialistaAra, el nou executiu de Prohens ha creat una conselleria de, que es quedarà amb les competències d'Igualtat, i una altra de, que també assumirà el que abans era la cartera de Medi Ambient. Així doncs, el nou govern popular rebaixa la contundència pel que fa a la lluita contra la violència masclista i davant l'emergència climàtica.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola