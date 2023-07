Entre l'escuder Zapatero i el desaparegut González: el suport desigual del PSOE a Sánchez

🔴 Zapatero: "Que Vox esté en el Gobierno no es la cuestión principal que debe preocupar a los españoles. Es que esté el PP, que ha hecho una oposición absolutamente destructiva" #EleccionesARV ▶ https://t.co/XTLIa2trnw pic.twitter.com/0GlhkUCiCz — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) July 14, 2023

¿Quién acabó con ETA?



➡️ Mariano Rajoy recuerda las palabras de José Luis Rodríguez Zapatero a Carlos Herrera sobre la banda terrorista y le responde de forma contundente en 'Herrera en COPE'https://t.co/CYJfeXBRUw pic.twitter.com/yEPYyqLlzU — COPE (@COPE) July 5, 2023

"El problema no és Vox. El problema és aquest PP". La frase és de, i la va pronunciar aquest dijous en una entrevista al programa Al Rojo Vivo, de La Sexta, que condueix el periodista. Amb un llenguatge vehement, acompanyat per una gestualitat pròpia de qui està segur del que diu, l'expresident del govern espanyol va carregar contra per estendre dubtes sobre el funcionament del vot per correu . El paper actiu de Zapatero en campanya -amb gestos com la proximitat amb la defenestrada Irene Montero o la defensa del paper deen el sistema parlamentari- contrasta amb el silenci de, l'altre expresident socialista, que només va aparèixer fugaçment -i per escrit- en campanya per defensar que governés la llista més votada.Zapatero ha fet d'escuder de Sánchez des d'estudis de ràdio i des dels platós de televisió, amb una capacitat dialèctica que l'ha portat a ser protagonista en xarxes socials i a viralitzar-se en més d'una ocasió. Va passar aquest divendres, amb el posicionament sobre Vox i el PP -el problema, segons l'expresident, no és que l'extrema dreta sigui al govern espanyol, sinó que hi arribin els populars, per l'oposició "destructiva" que han fet i els dubtes que projecten sobre el vot per correu-, i també fa unes setmanes, quan el va entrevistara la COPE. Aquell dia, Zapatero va insistir que ETA havia estat derrotada, i que ho havia estat mentre ell era president del govern espanyol, ambcom a ministre de l'Interior.En algun moment, de fet, l'expresident ha estat més rotund que Sánchez a l'hora de defensar les aliances parlamentàries de la legislatura, amba l'epicentre. En el seu dia també va mostrar-se partidari dels indults , i fins i tot va establir contacte amb algun dels presos quan estaven a. Zapatero sap què és una oposició dura del PP, perquè la va tastar quan era a la Moncloa, amb manifestacions contra la negociació ambi també contra la llei de l'avortament en el marc d'un enfrontament amb l'Església. El seu llegat econòmic va quedar en entredit perquè no va actuar a temps amb la crisi financera del 2008, i les primeres retallades porten el seu segell, circumstància que el PP no s'ha estat de recordar en campanya.En el cas de González, però, l'entusiasme cap a Sánchez és més aviat minso. No se l'ha vist en campanya, i només s'ha sabut d'ell per un article publicat a Nueva Revista, editada per la Universitat Internacional de La Rioja . "Busquem solucions en les quals la llista més votada sigui acceptable quan no hi hagi cap altra opció. Què demanem a canvi de permetre governar? No demanar res. Si no demanes res, hauran d'arribar a acords a cada projecte de llei i al pressupost", reflexionava l'expresident. Una altra frase va ser interpretada com un missatge per fer costat al PP en cas que el PSOE no obtingués els suports necessaris per governar."He estat i soc partidari dels pactes, especialment dels. No només enforteixen la democràcia, sinó també el destí d'un país. Quan aquests pactes de centralitat desapareixen, el país s'afebleix, es polaritza, perd força i credibilitat tant interna com internacionalment. I és aquí on som", va indicar González. L'exdirigent socialista -que tant el 1993 com el 1996 va atiar la por a la dreta davant de la mateixa manera que ho està fent ara Sánchez davant l'ascens del PP i de Vox . L'expresident també es va batre cara a cara amb el seu rival, com ha fet ara -sense èxit- el líder socialista amb Feijóo.Sánchez i González van assajar un intent de reconciliació en el congrés del PSOE del 2021, celebrat a València, però no ha tingut continuïtat. Els dos van discrepar el 2016, quan l'ara candidat va tancar-se en banda a facilitar la investidura de-els socialistes la van acabar avalant un cop Sánchez va deixar el càrrec de secretari general-, i després van tornar a topar quan l'exdirigent andalús va fer costat a Susana Díaz per liderar el partit . Contra pronòstic, el president espanyol se'n va sortir i, només un any i mig després, ja dormia a la Moncloa després de la moció de censura. Ara necessita un miracle per tornar-hi, i el necessita sabent que té Zapatero al costat i que González continua a la distància de -quasi- sempre.

