1. "Espanya som els últims en recuperació del PIB"

Esto es lo que Sánchez quiere que veas#CaraACaraAtresmedia pic.twitter.com/YeQKBNluhk — Partido Popular (@ppopular) July 10, 2023

2. "Ens ha cobrat 40.000 milions més en impostos"

3. "L'excepció ibèrica no la derogaré jo, sinó la UE"

4. "Hem votat a favor de revaloritzar les pensions"

5. "Les hores treballades són inferiors que el 2019"

6. "Galícia és l'únic territori amb l'educació infantil gratuïta"

7. "Les ocupacions de pisos han crescut amb vostè de president"

8. "El jutge de Pegasus ha arxivat el cas per la seva manca de col·laboració"

9. "El PP ha votat en contra de totes les lleis vinculades a les dones i al col·lectiu LGTB"

10. "Cap president havia governat amb Bildu o ERC"

El cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo suposarà un dels moments àlgids de la campanya electoral. I els dos contendents ho sabien i se'l van preparar a consciència, cosa que es va demostrar amb laque van disparar-se en determinades fases del debat. Ara bé, moltes d'elles van, especialment d'entre les esmentades pel candidat del PP.Aquí es desgranen, tot i que, en realitat, n'hi va haver més, a banda d'imprecisions i asseveracions descontextualitzades. Clicant als següents enllaços, podeu anar directament a cada temàtica sobre la que se n'assenyala un engany:Feijóo va començar mostrant un gràfic on mostrava que l'espanyol és, ensenyant xifres del 2019 al 2022, i afirmant que és l'únic que va trigar fins al 2023 a recuperar l'economia -de fet, el va capgirar per escenificar que Sánchez intenta enganyar i fer creure que és el contrari i que l'Estat és una locomotora-. El problema per al dirigent del PP és que les dades que mostra ja són antigues, perquè n'han aparegut ja d' Eurostat del primer trimestre del 2023 i dos estats han reculat i, a diferència, de l'espanyol, tornen a situar-se per sota del PIB del 2019:En tot cas, aquí el president espanyol també es va fer un embolic a l'hora de respondre, ja que va afirmar dues vegades que, en el darrer any,. Això és absolutament impossible, un estat no pot quadruplicar el seu PIB amb aquesta rapidesa. De fet, segurament hauria volgut dir que la velocitat amb què creix l'economia espanyola aquest darrer any és quasi quatre cops superior a la mitjana europea, cosa que sí que és certa.Feijóo també va atacar la política fiscal del govern espanyol assegurant que, durant el 2022, va recaptar 40.000 milions més en impostos que el 2021. Això tampoc no és cert, ja que, segons l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), va ingressar en impostos l'any passat 255.463 milions,. La diferència respecte la frase, de 8.000 milions, és notable, però és que, de fet, l'increment es deu sobretot a la recuperació econòmica. L'augment recaptatori de 40.000 milions només apareix si es compara la xifra del 2022 amb la del 2019, és a dir, amb un període de tres anys i anant a abans de la pandèmia.El president del PP va assegurar que la Unió Europea posarà fi a l'excepció ibèrica, la qual permet a Espanya i Portugal limitar el preu del gas al mercat majorista de l'electricitat. Tot i això,la mesura fins a finals d'any, afirmant que s'ajusta a les seves normes sobre ajudes d'estat i que inclou mesures "adequades, necessàries i proporcionades". En tot cas, Feijóo sí que l'encerta quan diu que, així i tot, el preu de l'energia a l'Estat és un 20% superior a la mitjana europea. Feijóo va insistir reiteradament, davant la cara d'incredulitat de Sánchez, que el seu partit havia votat a favor de la revalorització de les pensions. El cert, però, és queaprovada a finals del 2021 que les vinculava a l'IPC, així com també van rebutjar els pressupostos que incorporaven els augments corresponents a cada exercici. En aquest àmbit, però, el president espanyol també va mentir, ja que va afirmar que, quan sí que ho va fer el 2011, si bé va deixar sense afectació les mínimes i les no contributives. El candidat del PP va posar en dubte les dades sobre creació de llocs de treball, especialment pel que fa als de-l'opacitat respecte els quals certament no ajuda a generar tranquil·litat-. En tot cas, sí que va donar una xifra concreta i és que va afirmar que el primer trimestre de 2023 es van treballar menys hores que els mateixos mesos del 2019, una dada que desacreditaria la bona marxa de l'ocupació. No és, però, certa, ja que, entre gener i març de 2023,que durant l'inici del 2019. Sí que és veritat que, de mitjana, cada ocupat va treballar una hora menys a la setmana, però, en termes globals, les hores treballades són superiors. Feijóo va treure pit de forma exagerada de la seva gestió al capdavant de la Xunta de Galícia, en diversos moments. En primer lloc, va assegurar que és l'únic territori de l'Estat on l'educació infantil és gratuïta, però atambé ho és. En segon lloc, va afirmar que Galícia és, cosa que no és certa, si s'observa el període de la seva presidència. Finalment, va asseverar que, entre 2018 i 2019, va qualificar, quan, segons els registres, en van ser només prop d'una desena. El líder del PP es va apuntar a l'alarma per les ocupacions de pisos i va denunciar que, durant la presidència de Sánchez, aquestes han augmentat. Això és cert, però és que, segons les dades del Ministeri de l'Interior,i, a més, el 2022 vanper primer cop. Igualment, els condemnats per aquests fets també han retrocedit els darrers anys, en habilitar-se altres formes de fer front als casos més problemàtics, si bé cal matisar que sovint s'obvia que, en un 98% dels casos, les ocupacions es fan a pisos buits Una de les patinades més sonores de Feijóo va ser quan va afirmar que l'Audiència Nacional havia arxivat dilluns la investigació del cas Pegasus relatiu al mòbil de Sánchez i alguns ministres per manca de col·laboració del president espanyol, quan, en realitat, ho va fer per la falta de cooperació jurídica d'Israel , que no facilitava la informació sol·licitada. Sí que és cert, però, que el Parlament Europeu va criticar l'Estat per no ajudar a investigar l'espionatge patit per diversos independentistes amb aquest programa, tot i que no sembla que Feijóo es preocupi gaire per aquest fet. Sánchez va treure pit de la defensa dels drets de les dones i el col·lectiu LGTB en recordar que totes les lleis vinculades a aquest àmbit duent el segell socialista i afirmant que, per contra, el PP s'hi ha oposat i les ha recorregut al Tribunal Constitucional. A l'actual legislatura, això ha estat majoritàriament així, ja que els populars han votat en contra de la llei trans, de la nova llei de l'avortament i de la llei del només sí és sí, però, en canvi, el president espanyol va obviar qued'aquesta última norma. Igualment, aquest partit va votar a favor de la llei contra la violència de gènere del 2004 i va abstenir-se a la llei d'igualtat del 2007. Feijóo va intentar fustigar Sánchez arran de la seva aliança amb Bildu i ERC -igual que feia el president espanyol respecte el seu oponent amb Vox-, i va insistir en diverses ocasions que ha governat amb ells, cosa que el socialista va negar. En un moment, a més, va afirmar: "Cap president havia governat mai amb Bildu o ERC, ni tan sols Zapatero, però vostè sí". I si aquesta és la vara de mesurar si han governat junts o no, el cert és que Zapatero no podia pactar amb l'esquerra abertzale perquè llavors estava il·legalitzada, però, pel que fa a ERC,, sobretot durant la seva primera legislatura, de forma similar a la que hi té Sánchez.

