45,0 ºC: nou rècord absolut de calor a Catalunya

Anglès : 44,8 ºC

: 44,8 ºC Artés : 44,4 ºC

: 44,4 ºC Banyoles : 44,2 ºC

: 44,2 ºC Castellnou de Seana : 44,0

: 44,0 La Bisbal d'Empordà: 43,8 ºC

Els anteriors rècords de Catalunya

Temperatures més elevades de la xarxa XEMA del SMC

Com es valida una temperatura extrema?

a Catalunya. Eli també(Alt Empordà) ha registrat aquest migdia. Un valor que supera àmpliament els 43,8 ºC assolits a Alcarràs el juny de 2019 . No ha estat un fet aïllat, una massa càlida d'origen africà i el vent de garbí hana les comarques gironines des de primera hora. També s'han enfilat en altres zones del país com Ponent, la Catalunya Central i el Prepirineu.De fet, no només s'ha rebentat el rècord en dos observatoris. De manera provisional (16:25) també s'ha igualat o superat en aquestes localitats:L'onada de calor del juny de 2019 va suposar batre l'anterior rècord oficial en dues ocasions. Primer a(43,6 ºC) i després a(43,8 ºC). L'estiu del 2022, considerat globalment el més càlid, també es va arribar de nou als 43,6 aEl Servei Meteorològic de Catalunya té aquests valors com els oficials, bàsicament assolits el juny deli, en menor mesura, elEs tracta d'estacions automàtiques –en molts casos amb més de 25 anys de funcionament- de la seva àmplia xarxa. “En podem controlar les condicions de l'entorn, el manteniment dels sensors i la qualitat de les dades”, explica, cap de l'equip de control de qualitat de dades del Meteocat.Això no vol dir que anteriorment s'haguessin registrat temperatures encara més elevades, especialment en les calorades deli el. Són valors que el Meteocat ni dona per bons ni per dolents, per la impossibilitat de validar-los. Per exemple, els 45,0 registrats el 10 de juliol de 1982 a l'aeroport de Sabadell . Aquell mateix dia, a Sallent es va arribar a 44,0.El Servei Meteorològic de Catalunya compta amb un equip quede la xarxa d'estacions. “És una validació més o menys manual”, explica Aleix Serra a. “En principi hem de comptar que són bones, però quan detectem un valor anòmal o una temperatura extrema,, afegeix.De fet, una de les claus per tenir dades de qualitat és eldels observatoris. En el cas del Meteocat, cada estació es visita dues vegades per anys, es revisen i es calibren els sensors i, si convé, es canvien. Aquestes visites també han de tenir en compte si han variat les, per exemple amb un canvi en la tipologia de conreu de l'entorn. De fet, en alguns casos, aquest fet ha estat per motiu per traslladar o desmantellar un observatori.En cas d'un valor molt extrem o anòmal, l'equip de qualitat de dades del Meteocat revisaria si les estacions del voltant han tingut un comportament similar. També si concorda amb l'–hi ha valors cada mitja hora- i, si convé, es desplaçarien a l'observatori per

