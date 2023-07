Víctimes d'ETA demanen a PP i Vox no utilitzar l'expressió «que et voti Txapote»

COVITE, la @Fundacion_Buesa y una veintena de víctimas del terrorismo a título individual hacen un llamamiento a la clase política y a la ciudadanía para que no se utilice el lema ‘que te vote Txapote’.



Reclamamos que no se banalice el terrorismo.https://t.co/zxyVxFibud pic.twitter.com/zgxUfupMo1 — COVITE (@CovitePV) July 11, 2023

s'han esforçat a fer entraren la campanya electoral delper retreure aels acords amb. En aquest sentit, s'ha popularitzat entre la dreta i l'extrema dreta l'expressió "que et voti", dirigida cap al president espanyol i fent referència al terrorista basc Francisco Javier García Gaztelu, que va participar, entre altres, en el segrest i assassinat dePerò ara les víctimes d'ETA i els seus familiars han dit prou i han demanat a les dues formacions que deixen de fer servir aquest lema que, en el cara a cara amb Sánchez,va evitar condemnar davant la petició del president socialista. En un comunicat conjunt, el Col·lectiu de Víctimes del Terrorisme al País Basc (), lai 21 víctimes a títol personal han demanat a PP i Vox que deixin de "banalitzar el terrorisme" fent un ús partidista de l'expressió."És molt dolorós per a lesi no contribueix a deslegitimar el", apunten entitats i víctimes d'ETA, que també recorda que són de diverses ideologies i que en cap cas volen sentir-se representades per un partit polític concret. "La utilització partidista de la memòria del terrorisme va en contra de lade les víctimes", expressa un comunicat contundent contra l'actitud de PP i Vox.Els pactes van ser un dels punts calents en el cara a cara d'aquest dilluns a la nit entre Sánchez i Feijóo . Si el president del govern espanyol va retreure al candidat del PP els pactes amb Vox en llocs com elo les, el polític gallec va retreure al líder socialista els acords amb formacions independentistes i amb Bildu. Per això, també li va proposar una reforma de la llei electoral que impedís la participació de representants d'aquests partits en política.

