La Setmana del Llibre en Català acollirà per primer cop tots els territoris de parla catalana

Tot preparat per a una de les cites més esperades de finals d'estiu. El festival del llibre que amenitza la tornada a la rutina i serveix de precedent per començar una nova temporada. Un any més,, tornaal. La gran novetat d'aquest any és que serà la primera vegada que La Setmana acollirà: Catalunya, el País Valencià, Andorra, les Balears i la Catalunya Nord, que fins ara no havia estat present en aquesta cita.Aquest dimarts s'ha celebrat lade lad'aquesta festa del sector del llibre a l', a càrrec d', president d'Editors.cat, i, directora de la Setmana del Llibre en Català. L'objectiu és "intentar que La Setmana vagi, que sigui una excusa per". Per això, la intenció és situar La Setmana en un calendari de país: "Ha de ser una data al calendari que se celebri arreu del territori, a les escoles, als casals, a les llibreries, a casa, i no només al Moll de la Fusta", ha assenyalat la directora.L'eix d'aquesta edició és la paraula escrita, perquè ", d'on surten totes les històries i reflexions que, en altres formats, arribaran a tots els públics i constituiran els diferents moments de lleure cultural. Per això volem", ha indicat Domènech. Per tant, seran deu dies en què, juntament amb totes les baules que ho fan possible: editors, llibreters, autors, traductors, il·lutradors i lectors.Per si no n'hi hagués prou, és l'. Alsque formen el Moll de la Fusta hi haurà, xifra límit permesa. Entre aquests expositors hi haurà, entre d'altres. A tot això cal afegir-hi les lesque s'hi duran a terme,, des d'infants fins a adults. Aquest any també s'han tingut molt en compte els joves, que tindran dos dies d'activitats dedicades exclusivament per a ells. Entre aquestes activitats destaca la novedosa, una presentació de nou novetats en formaten què el públic haurà de votar el que més li hagi agradat. L', un espai per acentrats en el món del llibre, també s'estrena en l'edició d'enguany.Està previst que per a La Setmana surtin unes. L'organització ha avançat que alguns autors que trauran llibre són, entre molts altres escriptors. Pérdigo ha explicat que "any rere any han crescut les sinergies i les complicitats amb editorials, escriptors, bibliotecaris, distribuïdors i administracions" i ha deixat clar que "La Setmana és unque serveix per".Com cada any, durant la presentació també s'han anunciat els guanyadors dels dos premis estrella que reparteix el jurat de La Setmana. D'una banda, elha estat per a, escriptora, periodista, professora i un dels grans noms de les lletres catalanes, per la seva gran autoexigència a l'hora de treballar i la contribució en l'enriquiment cultural i com a país. De l'altra, elde l'ha emportat, músic que converteix els seus concerts en lliçons de literatura, per la seva tasca incansable els últims anys per la promoció de la literatura catalana.Així doncs, la prioritat de tota la gent que hi ha darrere d'aquesta gran cita és convertir La Setmana del Llibre en Català en. Les signatures, els itineraris, els concerts, les presentacions, els recitals i les commemoracions, juntament amb els expositors, les casetes i, per descomptat, els lectors, faran possible que aquesta prioritat es converteixi en realitat.

