Sumar critica que Sánchez i Feijóo hagin centrat el cara a cara en «soroll i retrets»



El portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha criticat que els candidats del PSOE, Pedro Sánchez, i del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagin centrat el cara a cara en "soroll i retrets". Després del debat, Urtasun ha apuntat que "la política és molt millor" que el que s'ha vist al debat i ha reivindicat que "hi ha alternativa a la política de soroll i retrets". Per la formació, el debat ha estat "centrat en els problemes dels polítics" i no en "parlar a la ciutadania i donar-los solucions". Per això, Urtasun ha assegurat que la "gran perdedora ha estat la ciutadania". "La societat espanyola mereixia un debat de més altura que el que hem vist", ha subratllat.