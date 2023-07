«Parlaré amb el PSOE, i si no volen, amb Vox»: el cara a cara de Sánchez i Feijóo, en 20 frases

Sánchez treu pit de la situació econòmica de l’Estat: “Hem creat llocs de feina com mai, Espanya multiplica per quatre el creixement econòmic i controlem la inflació”

s'han enfrontat aquest dilluns al primer i únic cara a cara televisat de la campanya electoral. Tant elcom elsaben que aquests tu a tu entre els dos candidats pot ser clau per fer decantar la balança el 23 de juliol. Totes les enquestes dibuixen un escenari ajustat, no pas per qui s'imposarà a les urnes, sinó per qui podrà pactar per arribar a la majoria absoluta. Al cara a cara, Sánchez ha exhibit obra de govern i ha retret a Feijóo els pactes ambal País Valencià i a les Illes, entre altres territoris de l'Estat. El líder del PP ha contraatacat criticant els pactes amb els independentistes catalans i bascos que han permès al govern espanyol tirar endavant la legislatura. Aquestes són les 20 frases més destacades d'aquest debat a dos.1) Pedro2) Feijóo qüestiona les dades econòmiques de Sánchez: "Els espanyols tenim sentit de l'humor, però no som estúpids"3) Feijóo: "Ens ha endeutat, ens ha apujat els impostos i ens ha situat a la cua de la Unió Europea en creixement: l'economia espanyola no va com una moto"4) Sánchez, a Feijóo: "Vostès apugen els impostos a les classes mitjanes i treballadores i aproven amnisties fiscals per a defraudadors, alguns del seu partit"5) Sánchez reivindica la reforma laboral i el pacte de les pensions: "Hem reconstruït tot el que vostès van destruir i ara hem de començar a omplir la guardiola de les pensions que vostès van buidar"6) Sánchez carrega contra Feijóo pels pactes amb Vox: "Vostès estan pactant amb un partit masclista, que no condemna la violència masclista"7) Feijóo: "Passarà a la història com el president que va signar la llei del només sí és sí"8) Feijóo: "Respecto la bandera LGTBI, però també respecto la bandera d'Espanya"9) Feijóo, a Sánchez: "Si vostè guanya les eleccions em comprometo a facilitar la seva investidura; si les guanyo jo, ho farà?"10) Sánchez: "El 23-J guanyarem les eleccions perquè la societat espanyola no permetrà que vostè i Abascal ens fiquin en un túnel del temps que no sabem on ens portarà"11) Feijóo, sobre els pactes després del 23-J: "Parlaré amb el PSOE i, si no volen, amb Vox i qualsevol altre partit constitucionalista"12) Feijóo, a Sánchez: "Va dir que no indultaria els colpistes, que no derogaria la sedició... Ara no em domi lliçons de pactes"13) Sánchez: "He pactat lleis, però no governo amb Bildu"14) Feijóo: "Vostè governa més ajuntaments amb els independentistes que no pas ERC amb Junts"15) Sánchez critica Feijóo perquè s'obri a pactes amb Vox: "Vox no és un partit constitucionalista"16) Feijóo insisteix a Sánchez per firmar un acord perquè governi la llista més votada: "Oblidi's de Vox i Bildu i pactem que governarà qui guanyi les eleccions"17) Sánchez [en referència a la fotografia de Feijóo amb un narcotraficant gallec]: "Jo puc justificar tots els meus viatges per terra, aire... i mar"18) Sánchez, sobre les cessions als independentistes: "Diàleg i convivència dins de la Constitució"19) Feijóo: "Gràcies a vostè, una declaració d'independència sense violència és legal"20) Sánchez: "Catalunya està molt millor ara que el 2017 i la primera força és el PSC"

