La calor extrema va causar 61.000 morts a Europa l'estiu del 2022

Els països més afectats per la calor extrema

Un 63% més de mortalitat en dones que en homes

Un total de 61.672 persones van perdre la vida a causa de l'que va viure's al'estiu de 2022, el més calorós mai registrat al continent i que es va caracteritzar per intenses onades que van batre rècords de temperatura, sequera i incendis forestals. Així es desprèn d'un estudi publicat a Nature Medecine de l' Institut de Salut Global de Barcelona , en col·laboració amb l'Institut Nacional d'Investigació en Salut i Medicina deL'equip investigador va obtenir dades deper al període 2015-2022 en 823 regions de 35 països europeus, la població total de les quals representa més de 543 milions de persones. Es van usar aquestes dades per a estimar models epidemiològics i predir la mortalitat atribuïble a les temperatures per a cada regió i setmana del període estival.Segons l'informe, l'estiu de 2022 va ser unapel que fa a la calor. Ha analitzat el període comprés entre el 30 de maig i el 4 de setembre de l'any passat. Ha revelat que les temperatures van estar per sobre de la mitjana durant totes les setmanes del període estival.L'anomalia tèrmica més gran es va registrar durant la canícula estival , de mitjan juliol a mitjan agost. Aquesta coincidència va magnificar, segons els investigadors, la mortalitat per calor, causant 38.881 morts entre l'11 de juliol i el 14 d'agost. Dins d'aquest període de poc més d'un mes es va produir una intensa onada, entre el 18 i el 24 de juliol, a la qual s'atribueixen un total d’11.637 morts.En termes absoluts, el país amb major nombre de morts vinculades a la calor al llarg de tot l'estiu de 2022 va ser, amb un total de 18.010 morts. El segueix, amb 11.324 defuncions i la tercera plaça l'ocupa, amb 8.173. Si s'ordenen les dades sobre la base de la taxa de mortalitat per calor, el país que encapçala la llista és Itàlia, amb 295 morts per milió, seguit de(280), Espanya (237) i(211).La mitjana europea es va estimar en 114 morts per milió. D'altra banda, si s'atén únicament a l'increment en la temperatura, el país que va registrar un valor més alt va ser França, amb 2,43 °C sobre els valors mitjans del període 1991-2020. El segueixen(2,30 °C), Itàlia (2,28 °C),(2,13 °C) i Espanya (2,11 °C).Pel que fa a Catalunya, l'estudi indica que a tot el territori van produir-se 1.772 morts atribuïbles a la calor. D'aquestes, 1.327 van correspondre a la demarcació de, 197 a la de, 159 a la dei 89 a. La taxa de mortalitat relacionada amb aquests fenomen a Catalunya va ser de 237 persones per milió d'habitants.Per, un total de 4.822 persones menors de 65 anys van perdre la vida per la calor. Van registrar-se 9.226 morts a la franja que va dels 65 als 79 anys; i 36.848 entre els majors de 79 anys. Pel que fa a l'anàlisi per sexes, la xifra de persones mortes per calor va ser un 63% superior entre lesque entre els, amb un total de 35.406 defuncions prematures (145 morts per milió), enfront de les 21.667 estimades en homes (93 morts per milió).Aquesta majorde les dones a la calor s'observa en el conjunt de la població i, sobretot, en majors de 80 anys, on la taxa de mortalitat és un 27% superior a la dels homes. En canvi, la taxa de mortalitat masculina és un 41% més elevada en menors de 65 anys, i un 13% major entre els 65 i els 79 anys.

