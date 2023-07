Feijóo impedeix que Sánchez afermi la sensació de remuntada

Pedro Sánchez



Resolt amb bronca el primer i únicentre els dos principals aspirants a la presidència del govern espanyol.necessitava sortir a l'atac per generar una sensació deque mobilitzi el seu electorat sense espantar els votants de centre que aspira a retenir per mantenir-se a la. Itenia com a prioritat no lesionar les aspiracions deque pronostiquen bona part de les enquestes en un format que era més propici per al seu adversari. Eld'aquest dilluns a Atresmedia -Antena 3 i La Sexta- ha tingut la càrrega que s'esperava d'unque tenia tots els elements per seren la campanya. No ha defraudat, especialment per la intensitat del combat, des del primer bloc, destinat a l'economia, fins a l'últim, de polítiques d'estat, institucionals i internacionals. El dubte és, però, si elpalpat al plató servirà a Sánchez per capgirar l'escenari el 23 de juliol.Ambconstants,dei rebregar dades i dards per lesde l'adversari -les del PP amb Vox i les del PSOE amb ERC i Bildu-, els dos candidats han transmès la sensació d'expressar-se des de la. Feijóo ha castigat Sánchez pel pòsit de la, li ha proposat una entesa per respectar lai l'ha instat a canviar laper apartar Carles Puigdemont o les formacions abertzales. Sánchez ha reivindicat lesi econòmiques després d'unai en plena, ha documentat els vincles entre el PP i l', ha criticat el seu adversari per utilitzar l'i ha presentat com un èxit la negociació amb el Govern de la Generalitat per canviar el paisatge derespecte el 2017. Del cara a cara no en surt un Sánchez reforçat. Feijóo ha impedit que el president espanyol hagi afermat la sensació de remuntada. I això és un triomf per al qui pot ser el nou inquilí de la Moncloa.Sánchez ha aprofitat l'acusació de Feijóo de "dividir amb la igualtat" i d'haver excarcerat "violadors" per la-ha arribat a a dir que el líder socialista passarà a la història per haver firmat aquesta norma- per mossegar el candidat del PP pels acords del seu partit amb Vox. "", ha afirmat el candidat socialista per assenyalar els acords dels populars amb l'extrema dreta. I ha recordat que elha estat al capdavant de lleis com les de l'avortament, que Vox vol derogar. I per contraposar projectes, ha verbalitzat que el ticket Feijóo ipot portar Espanya a un "". Un episodi que ha tingut una segona part quan Sánchez ha recordat que el PP s'ha envoltat en governs autonòmics de personatges masclistes, franquistes i antivacunes.: El líder socialista ha intentat esquivar la petició repetida de Feijóo d'arribar a una entesa per comprometre's a respectar lade l'adversari. Fins i tot ha escenificat unaen un document per forçar l'escena. La intenció del candidat del PP era treure's de sobre la pressió del seu rival per sotmetre's a l'aliança amb Vox. Sánchez ha esquivat en dues ocasions la proposta, repetint el mateix argument: que el PP no permès governar el PSOE a Extremadura. "", ha reblat Sánchez en la tercera ocasió que el líder popular li ha acostat el document signat. "", ha recalcat Feijóo per repassar l'hemeroteca de Sánchez i la distància que en el passat també havia marcat amb Podem.: Conscient que en el bloc econòmic tenia una pedra a la sabata, la inflació que ha castigat la butxaca dels consumidors, Sánchez s'ha compromès a incrementar elfins ala l'Estat. El govern de coalició ja ha aprovat en aquest mandat una variació a l'alça del salari mínim (fins més enllà dels 1.000 euros) que ha reivindicat repetidament. El líder del PSOE ha reivindicat la-el topall al preu de l'energia- i també la creació de, que el candidat ha xifrat en més deen els últims. Feijóo li ha retret que només ha millorat el mercat de treball respecte al govern Zapatero, i menys que els executius d'Aznar i Rajoy. Tots dos s'han acusat de mentir en les dades en aquest apartat del cara a cara.: "". Sánchez ha volgut alterar Feijóo des del primer moment del debat. Per això, quan el candidat del PP li ha retret que hagi necessitat tot el cap de setmana per preparar el debat i que a aquest ritme hauria necessitat 24 dies per atendre tots els debats que havia demanat en la precampanya, el president del govern espanyol ha recorregut al sarcasme. "Desconeixia aquest sentit de l'humor que té vostè, senyor Feijóo", ha dit Sánchez. Ho ha repetit en el bloc dedicat a les polítiques socials, un dels moments de més tensió del debat, i també en el dedicat als pactes. "", ha reblat el candidat popular de manera irada.: En política de pactes, Feijóo ha estata l'hora d'assenyalar que governa gràcies a independentistes bascos i catalans., li ha preguntat sobre la presència d'Unides Podem a l'executiu, que en el seu dia havia de provocar insomni en el PSOE. Els acords amb ERC i Bildu també han format part de la línia d'atac del líder del PP, especialment per les incoherències -l'hemeroteca és llarga- de Sánchez. I també ha estat hàbil a l'hora de criticar la presumpta partidització de les institucions: "No pot envair-les, no pot posar un Tezanos a cada institució". La relació amb eli la possibilitat que aquest país tingui informació d'Espanya han acabat de sembrar dubtes sobre la credibilitat del president. Tampoc ha deixat que se'n sortís amb l'exhibició de les dades macroeconòmiques de la Moncloa.: Quan s'ha posat la violència masclista sobre la taula,. I ha suat perquè té les mans lligades pels pactes amb Vox arreu d'Espanya, que ja han tingut conseqüències visibles en polítiques d'igualtat, com ara la supressió de la conselleria específica al govern de lesliderat pels populars gràcies a l'abstenció de Vox. "Pot debatre amb el senyor Santiago Abascal, però jo sóc del PP", ha remarcat el dirigent conservador, que en tot moment s'ha escudat en la llei del només sí és sí per atacar Sánchez i esquivar el cost dels pactes amb l'extrema dreta. La sensació ha estat que tenia ganes que corrés el rellotge per no concedir més moments de fortalesa a Sánchez, només còmode del tot en aquesta carpeta.: En el bloc de pactes, Feijóo ha aprofitat plantejar una qüestió nuclear per al PP: unaperquè persones que hagin comès "delictes de sang", que hagin estat culpables de sedició o bé que siguin "pròfugs" de la justícia no puguin participar en les eleccions. Per què aquesta proposta? Perquè, amb aquest moviment, es lesionaria Bildu -els "delictes de sang" comesos per exmembres d'dins de-,va ser condemnat per sedició- i també, exiliat a Brussel·les. Aquest plantejament entronca, també, amb una segona proposta clau: que governi la llista més votada. "Li porto aquest pacte per clarificar les coses.", ha assenyalat el candidat del PP. La proposta la fa perquè va destacat a les enquestes, i perquè sap que Sánchez només pot tornar a ser president en cas que repeteixi la majoria de la investidura. Això vol dir, per tant, recolzaré amb independentistes bascos i catalans, a banda de Sumar.: "Passarà a la història com el president que va signar la llei del només sí és sí". El cap de files del PP ha estat especialment contundent amb la reforma legal que va liderar Irene Montero i que, després, va haver de ser modificada al Congrés dels Diputats gràcies a un acord entre els dos grans partits. "Hi ha més de mil violadors i masclistes que han rebaixat les penes per vostè", ha ressaltat Feijóo. Ha estat la seva manera de passar aldavant les crítiques del president espanyol pels pactes entre el PP i Vox, que amenacen bona part de les polítiques d'igualtat que han posat en marxa des del govern de coalició PSOE-Unides Podem.

