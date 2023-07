​Sílvia Orriols acata la Junta Electoral i retira l'estelada de l'Ajuntament de Ripoll

"Netejar les banderes a la tintoreria"

L'liderat perva retirar fa uns dies l'que feia anys presidia la casa consistorial. Ho ha fet, segons han admès fonts municipals a, per un rde Zona. Com passa en altres comicis, entitats i particulars es dediquen a denunciar els ajuntaments amb símbols independentistes coincidint amb la campanya electoral.Dissabte passat ja no hi havia cap bandera a l'Ajuntament de Ripoll. Ni l'estelada ni tampoc la catalana, la ripollesa o l'europea. "S'ha rebut un requeriment de la Junta Electoral per l'estelada. Però el motiu que s'hagin tret totes ha estat que s'havien dei s'han portat a la", han indicat fonts municipals a Nació.Formacions com lahan fet befa de l'acció del govern d'. "La reconquesta que prometia Orriols ha començat pse...", han assegurat a través de les xarxes socials. "Aliança Catalana retira l'estelada de l'Ajuntament de Ripoll per acatar el requeriment de la Junta Electoral", han afegit.L'alcaldessa de Ripoll, per la seva banda, ha justificat acatar la Junta Electoral pel fet que Junts, ERC i la CUP no apliquessin el resultat del referèndum del 2017. "A mi no m'inhabilitaran per una bandera", ha afegit.Ajuntaments independentistes de tots els partits acaten les ordres de la Junta Electoral per evitar la inhabilitació – és el cas recent de Manlleu- . Una alcaldessa que no ho va fer va ser la berguedanaque va acabar inhabilitada per mantenir una estelada en una campanya electoral.A Ripoll també es va viure un episodi de desobediència.va denunciar el consistori el maig de 2015 per tenir l'estelada en campanya. Els Mossos es van personar a la casa de l'aleshores alcalde Jordi Munell i l'actual diputat va convocar un ple a les 23.55 de la nit per ratificar que no la retiraven. Finalment, va ser la policia autonòmica que de matinada es van endur l'ensenya independentista.

