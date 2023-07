Sis comarques en perill molt alt de calor per aquest dimarts

La previsió d'altes temperatures per aquest dimarts Foto: Meteocat

La calor intensa colpejarà Catalunya de manera contundent en les pròximes quaranta-vuit hores. El ha emès una alerta per perill molt alt per calor intensa a sis comarques del territori:. Els termòmetres poden arribar a superar els 40º en diversos punts. Aquest avís se suma a la tendència iniciada aquest dilluns per les altes temperatures que aterren al país. A partir de dimecres, les temperatures començarien a baixar progressivament. A partir d'aquest dilluns a la tarda començaran a augmentar les temperatures a desenes de comarques de Catalunya.alerta de les conseqüències de la calor i ja ha emès un seguit de recomanacions per tal que els ciutadans es protegeixen del sol en diverses franges horàries i segueixin consells per no patir cap altre greuge més.No hi haurà ni rastre de pluja, amb cels serens durant tota la jornada de dilluns i un vent que bufarà molt suau i pot perpetuar encara més la sensació de calor a les parts interiors i la xafogor a la costa.també patiran la pujada de temperatures i, encara que no seran tan pronunciades com en altres zones, també es mantindran en alerta per la calor.

