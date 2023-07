Aquests són els 51 escollits per ser diputats provincials de Barcelona

Els partits ja han escollit elsper al pròxim mandat. Encara sense tenir clara l'opció de govern , l'òrgan supramunicipal ja sap qui ocuparà les cadires dela les dotze del migdia. Serà el moment en què s'iniciï el ple de constitució de la diputació, i també quan s'aclareixi qui liderarà l'ens amb un

Llista de diputats de la Di... by edicio naciodigital

Segons indiquen fonts oficials, elsper representar elsón Xavier Amor, Filomena Cañete, David Escudé, Maria Eugènia Gay, Núria Parlón, Alba Barnusell, Lluïsa Moret, David Quirós, Carlos Ruiz, Francisco Javier Gomar, Marta Farrés, Eva Menor, Javier Silva, Pilar Díaz, Jesús Naharro, Ana María Martínez i Abigail Garrido. A més, d'aquesta llista és especialment rellevant el nom de Moret, l'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, qui els socialistes proposen com a nova presidenta, després de tancar un pacte amb els comuns i mantenir obertes les converses amb la resta de grups per aconseguir una investidura encara incerta.La següent formació amb més representants és, que en té. Els seleccionats són Raül Garcia, Victòria Alsina, Neus Munté, Joan Rodríguez, Francina Vila, Meritxell Budó, Ramon Bacardit, Josep Triadó, Jordi Puigneró, Marc Verdaguer, Marc Castells i Sergi Vallès. Els dos darrers noms són les ànimes lliures provinents del PDeCAT amb les quals el PSC manté contacte amb la possibilitat d'incloure'ls al futur govern provincial. Alhora, Puigneró es manté com la principal aposta de Junts a la diputació.Per la banda d', que acumula, hi ha Eva Baró, Jordi Fàbrega, Antoni Vélez, Glòria Colom, Joan Josep Galiano, Raquel Albiol, Dionís Guiteras, Jaume Oliveras, Eva Soler, Joan Ramon Mut i Olga Serra.Al seu torn, elsdelssón Jordi Martí Grau, Aïda Llauradó, Gemma Tarafa, Marc Serra i Candela López. Els delsón: Daniel Sirera, Xavier García Albiol, Manuel Reyes i Daniel Gracia. El deés per a Maria Mercedes Balcells. I el de, per a Jordi de la Fuente, vinculat al nazisme i negacionista de l'Holocaust.Aquests seran els representants que tindran càrrec a la Diputació de Barcelona els pròxims quatre anys i es trobaran aquest mateix dijous per votar. A diferència de la composició dels municipis, en aquest cas,per aconseguir governar, si no ets la llista més votada. Així, qui aconsegueixi sumar una majoria simple (més vots que una candidatura rival) podria ser investit en segona volta.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola