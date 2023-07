El temps d'aquest dilluns: molta xafogor i desenes de comarques en alerta per altes temperatures

Calor durant tota la setmana: dimarts, dia clau

El temps d'aquest dilluns donarà el tret de sortida a una nova setmana de calor, xafogor i altes temperatures.ha activat l'avís de perill moderat per la calor que colpejarà desenes de comarques arreu del territori a partir del migdia. Com ja indiquin la majoria de les previsions, la xafogor començarà a colpejar zones de la costa a partir de la matinada, amb temperatures suaus, però que ja començaran a marcar la pauta del dia.Encara que els termòmetres donaran certa treva durant les hores del matí, la temperatura mínima rondarà els 24 ºC a trams del litoral central i sud, mentre que la màximaLa tendència serà continuada durant la setmana, i el Meteocat apunta que el punt més complicat serà dimarts.Ni rastre de pluja, amb cels serens durant tot el dia i un vent que bufarà molt suau i pot perpetuar encara més la sensació de calor a les parts interiors i la xafogor a la costa.de temperatures i, encara que no seran tan pronunciades com en altres zones, també es mantindran en alerta per la calor.Dimarts serà el dia més complicat de la setmana, segons les previsions. En les pròximes hores podria canviar, amb nous dies amb altes temperatures. A partir de la tarda, divuit comarques estaran enper calor:La zona delseran les úniques que en les pròximes 48 hores no estaran marcades per alertes ni avisos per un augment sever de la calor.: els cels també restaran serens, el sol colpejarà des de primera hora del matí i la xafogor es farà notar a les zones de costa.

