Colau equipara Rufián i Abascal pels atacs a Yolanda Díaz: «Són 'señoros' que no han fet res per la gent»

L'exalcaldessa de Barcelona,, ha irromput aquest diumenge en la campanya dels comuns i Sumar a Catalunya de cara a les eleccions espanyoles del 23 de juliol. I ho ha fet advertint dels riscos de l'arribada de l'extrema dreta, i amb una defensa aferrissada de la figura de la presidenciable del seu espai polític, Yolanda Díaz. En aquest sentit, s'ha dirigit a les dones. "Després sentim quediuen que Yolanda Díaz és perillosa, quan és la primera dona progressista candidata a a ser presidenta d'Espanya, que ha desmostrat que pot millorar la vida de la fgent amb polítiques concretes. Coses que aquests señoros no poden demostrar perquè. Ni una sola mesura que millori la vida de la gent", ha etzibat Colau.Ho ha dit dies després que Abascal apuntés que la líder de Sumar és una dona "molt perillosa" i que Rufián assegurés que li feia més por Yolanda Díaz que el cap de files de Vox. Una línia que, més tard, també ha apuntalat la màxima representant dels comuns al Parlament,, quan ha confrontat ERC per "mirar cap a Junts" i "que li faci més por" Díaz, Colau i un govern de coalició de PSOE-Sumar que l'arribada de la ultradreta.Colau, que ja va iniciar la seva implicació amb la candidatura de Sumar amb un primer acte d'inici de campanya a Galícia, ha aprofitat el míting -ubicat a l'edifici ESCI-UPF, a Barcelona- per indicat que. És a dir, un lobby del sector de l'habitatge que té una alta incidència sobre les mesures polítiques que es configuren a l'Estat. Concretament, ha mencionat l'exalcalde socialista, president de l'Associació de Propietaris d'Habitatge en Lloguer (ASVAL), com a representant d'aquest grup influent. I ho ha coronat assenyalant el vincle d'aquest sector amb, on ha ubicat la vicepresidenta, però també, per les declaracions recents en què apuntava que "la majoria" de la població no té problemes per pagar el lloguer. Unes paraules que, després d'una onada d'indignació, la candidata socialista a les estatals a Catalunya va rectificar.Encara sobre la mateixa temàtica, els comuns han aprofitat l'acte -també amb presència de la madrilenya Alejandra Jacinto, de Podem, i Gerardo Pisarello- per seguir posant sobre la taula com pretenen que sigui un possible govern futur de coalició entre PSOE i Sumar. Si fa dos dies reclamaven gestionar el Ministeri de Transports , aquesta vegada han plantejat la necessitat de. En el seu parlament, la líder de la llista catalana de Sumar, Aina Vidal , ha dit que "és incomprensible que fins avui no hagi existit" i ha assegurat que seria "una de les primeres mesures" que aplicaran si formen part de l'executiu espanyol.En clau de polítiques concretes, també ha avisat que si estan al govern "mai succeirà que allarguin l'edat de jubilació una altra vegada" i, per contra, ha expressat el seu compromís amb la reducció de la jornada laboral. "Si guanyem el dia 23 de juliol", a més de "pujar el salari mínim" fins als 1.400 euros.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola