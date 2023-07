Mor ofegat un home de 55 anys a la platja del Salatar de Roses

Unhaa la platja del Salatar deaquest dissabte al migdia. Els fets han tingut lloc pels vots de les 12:30 hores quan alguns testimonis i el mateix servei de socorrisme de la platja -a on- han avisat al telèfon d'emergènciesL'ofegat ha estat rescatat de l'aiguai, tot i lesque se li han practicat, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat un helicòpter i una ambulància del, així com tres dotacions dels Bombers, Mossos d'Esquadra, Policia Local i Guàrdia Civil.La d'aquest dissabte és la, comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre.apunta la importància d'extremar les precaucions a les platges i piscines aquest estiu i recorda que, si s'observa que algú es troba malament o té dificultats dins l'aigua, cal avisar urgentment elo al telèfon 112 per facilitar la seva actuació ràpida.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola