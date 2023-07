La Junta Electoral no es veu capacitada per dir si l'anunci de Falange amb el «Cara al sol» vulnera la llei

Laha respost a RTVE que no és competent per determinar si l'anunci radiofònic de la Falange que conté la cançóincompleix la llei de memòria democràtica., i després de la Guerra Civil, un dels himnes oficials del franquisme amb la Marxa Reial i la Marxa de Oriamendi.i l'ens plantejava que la seva emissió podia suposar una "infracció" de la norma. L'àrbitre electoral apunta a la via judicial i respon en un acord d'aquest dissabte que TVE ho pot posar en coneixement de la Fiscalia.En un comunicat publicat aquest mateix dissabte, l'entitat ha afirmat que "no té competència per acordar la suspensió d'un vídeo de propaganda electoral pel seu suposat contingut delictiu"."en la mesura que, conforme a allò que disposa en l'article 20.5 de la Constitució, només en virtut de resolució judicial podrà acordar-se el segrest de publicacions, gravacions o altres mitjans d'informació", diu l'acord".

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola