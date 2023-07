L'advertència de l'ONU: «El canvi climàtic està fora de control»

Prendre mesures, assumir responsabilitats

This week, the world broke the daily temperature record.



This is yet another demonstration that climate change is out of control and one reason more for increased #ClimateAction ambition and justice. pic.twitter.com/YLlolsZMEy — António Guterres (@antonioguterres) July 7, 2023

La setmana més càlida de la història

Evolució de la temperatura diària global (1979-2023)

Enèsimasobre la magnitud del. “”, ha assegurats, secretari general de les Nacions Unides. Tot plegat després que s'hagin encadenat cinc dies amb la temperatura global per sobre dels 17,0 ºC , un fet que no havia succeït mai d'ençà que hi ha registres.El discurs d'António Guterres és clar i català. Després de constatar que aquesta setmana s'ha batut el rècord diari de temperatura ha afirmat: “És una altra demostració que el canvi climàtic està fora de control i és una raó més peramb major ambició i justícia”.En aquest sentit, l'advertència de l'ONU és contundent: “Si es continua sense prendre mesures, s'entrarà en una”. Pel secretari general de Nacions Unides estem en un moment “on és necessari que tothom assumeixi les seves responsabilitats”.Les observacions recopilades pels Centres Nacionals de Predicció Ambiental de lanord-americana van situar el dilluns 3 de juliol com el primer dia que se superava globalment els 17,0 ºC de temperatura (17,01 ºC). L'endemà el rècord es va batre (17,18 ºC) i dimecres es va igualar. Nova temperatura màxima el dijous 6 de juliol (17,23 ºC) mentre que divendres va baixar fins al 17,20 ºC. D'aquesta manera, tot apunta que estem vivint lad'ençà que hi ha registres.: 17,01 ºC: 17,18 ºC: 17,18 ºC: 17,23 ºC: 17,20 ºCAquests rècords, pendents de validació i oficialització, han provocat la reacció de Nacions Unides. De fet, experts com el doctor, de la Universitat de Leipzig, apunten que eld'història.L'Organització Meteorològica Mundial (OMM), per la seva banda, acaba de fer públic que el juny també va batre rècords de temperatura global . Segons un informe elaborat per Copernicus, el servei europeu de canvi climàtic, la temperatura mitjana es va situar 0,5 ºC per sobre de la mitjana 1991-2020 batent el rècord assolit el 2019. Un ambient càlid sense precedents causat per l'escalfament de l'Atlàntic nord i per temperatures excepcionalment temperades a l'Antàrtida.Cal recordar que aquesta setmana l'OMM, l'agència del temps i el clima de Nacions Unides, va oficialitzar l'inici del Niño , fet que molt probablement contribuirà a batre rècords tant aquest 2023 com, especialment, el 2024.

