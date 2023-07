Coincidència electoral

El contrast amb Madrid

L'Estat va prometre inversions per valor de més de 2.200 milions a Catalunya, però quan ha acabat gastant-hi finalment? Aquesta és una informació que a hores d'ara hauria de ser plenament consultable, ja que l'. Gairebé 40 dies més tard, però, aquest document encara no és públic.El Ministeri d'Hisenda, òrgan encarregat d'elaborar i difondre aquest i la resta d'informes d'execució pressupostària, manté en el calendari de publicacions la data ja llargament superada. De fet,, fins i tot un que havia de distribuir-se aquest mateix divendres. Des del Ministeri, al·leguen, a preguntes de, que la data que apareix al calendari és orientativa i que pot patir retards, si bé tampoc en detallen els motius ni avancen quan pot acabar veient la llum.En tot cas, els precedents indiquen que aquest informe d'execució territorialitzada de les inversionsrespecte el dia en què s'havia de difondre. El grau de compliment del 2021 es va publicar just el 30 de maig de l'any següent, l'any anterior es va avançar al 28 de maig i el previ a aquest tot just va penjar-se a principis de juny. No hi hai que s'acosta ja al mes i mig, encadenant les eleccions municipals amb l'inici de la campanya de les espanyoles.En tot cas, els anteriors informes també coincidien -a banda de la puntualitat- en què, deixant sense efecte bona part de les inversions aprovades. De fet, el 2021 només va executari incloses als comptes. I per a l'any 2022, no semblava que les dades haguessin de ser millors, ja que, segons l'informe relatiu al primer semestre, Catalunya era el territori amb un menor nivell d'execució per part de l'Estat.Un altre element que apunta en aquesta direcció és la informació continguda al projecte de pressupostos del 2023, que incloïa una previsió de tancament per a l'any passat. Malgrat que no oferia tota la informació detallada, sí que permetia constatar que l'Estat preveia haver executat tan sols un terç de les inversions previstes per Adif i Renfe a Catalunya -dues empreses públiques que concentren bona part de la despesa en obres i adquisicions-, mentre que, a Madrid, haurien gastat per damunt d'allò pressupostat. En una entrevista a l' Ara , la ministra de Transports,, va afirmar al febrer que haurien acabat executant un 40% d'allò acordat.La Generalitat ha criticat l'incompliment de l'Estat durant la presidència de. Segons va detallar la consellera d'Economia,, en una entrevista a Efe, el govern espanyol hauria pressupostat 6.004 milions en inversions a Catalunya, entre 2018 i 2021, però només n'haurien acabat gastant 3.266 milions,. En el mateix període, en canvi, l'Estat hauria previst invertir 4.485 milions a lai, en canvi, la xifra definitiva s'hi hauria elevat per damunt, fins als 5.547 milions.En tot cas, un àmbit en què sí que ha passat comptes el govern espanyol és el del. A principis de maig, va informar queen el projecte de millora de la xarxa acordat amb la Generalitat, una quantitat que rondaria els 1.000 milions. En total, la quantitat pactada fins al 2030 s'eleva fins a 5.630 milions. Així mateix, malgrat els baixos nivells d'execució,que seran realitat en els següents exercicis, mentre que el 2020 només se'n van licitar per 122 milions.

