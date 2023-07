Madonna va estar morta durant uns instants abans d'entrar a l'UCI

La cantantva ser trobadaa casa seva de Nova York a causa d'unaabans d'entrar a l'UCI. Segons fonts properes a l'artista recollides per diversos mitjans especialitzats, l'afectació va derivar en unaque li va provocari ladurant uns instants.Després del seu pas per l'UCI, Madonna es troba actualment en uni fora de perill, segons assegura el seu entorn. Les complicacions de salut patides van obligar la cantant aThe Celebration Tour, i ara s'està centrant a recuperar el to per poder tornar als escenaris el més ràpid possible.L'ús de, un fàrmac dissenyat per combatre les, va ser fonamental per fer tornar la reina del pop a la vida. El fàrmac ja va ser fonamental l'anyper salvar-li la vida a una altra cantant de fama mundial,. En el cas de l'artista d'Albuquerque, la sobredosi havia estat causada per

​

