El PSOE obvia la taula de diàleg i el traspàs de Rodalies en el programa electoral

Rodalies: millorar la inversió sense concrecions

Amb molta menys notorietat que el 2019, el conflicte independentista continua sent un dels protagonistes de les eleccions generals del 23-J per als partits estatals., president del govern espanyol i candidat a la reelecció, en les últimes 24 hores s'hi ha referit per treure pit de la "" que hi ha ara a Catalunya, que es materialitza, assegura, en el fet que el PSC de Salvador Illa sigui la primera força. Lligat amb unes declaracions que volen demostrar normalitat, lesper a un conflicte que continua vigentdel programa: el PSOE no fa menció ni a una possible continuïtat de laengegada en aquesta legislatura, ni tampoc atén una altra de les reclamacions històriques del Govern català: el Sánchez ha presentat el document estratègic aquest divendres en un acte abrigat de ministres socialistes i candidats territorials. "Alguns troben a faltar la Catalunya de, però a mi m'encanta la Catalunya d'Illa", ha proclamat. En el programa electoral, de 272 pàgines, apareix el conflicte català en dues planes. Concretament, es remarca que Sánchez va arribar al poder en el context de la "que ha patit el país des de 1978", el procés independentista, i remarca que durant tot aquest temps s'ha treballat per recuperar la "convivència" amb "diàleg i respecte, dins del". D'aquesta manera, s'aparca l'existència d'un conflicte en l'actualitat.En aquest punt, el PSOE apunta que el mateix diàleg que ha fet servir per Catalunya, s'ha aplicat per fer front a la, o en els procediments per a la distribució i execució dels Fons Europeus Next Generation. Així, asseguren que mantindran en el futur la construcció d'un "temps nou" amb diàleg, a partir dels principis de la "". En cap moment es fa menció, a l'instrument de negociació bilateral que va exigir a l'inici de la legislaturaa canvi d'investir Sánchez, i que mantenen els republicans en el seu programa per aquest 23-J . Concretament, els d'Oriol Junqueras esperen que es pugui negociar un nou referèndum i l'amnistia. El PSOE no en vol sentir a parlar. De moment,, que sí que manté l'estratègia del diàleg al seu programa estatal, també haque defensava Podem i que defensen els comuns.Més enllà de l'exposició sobre com veuen Catalunya els socialistes, la seva recepta concreta és "", i fer-ho en el marc d'una "nova etapa de la construcció de l'Estat autonòmic". Les propostes per a totes les autonomies van en el mateix sac, apostant per la cogovernança com a instrument per "renovar l'esquema de relacions entre les comunitats autònomes i l'Estat". Es proposa unai foment de la col·laboració, continuar amb el procés de desconcentració de seus d'entitats públiques estatals i autonòmiques, i continuar amb el procés d'institucionalització del diàleg amb lacom a màxim òrgan. D'aquesta manera, el diàleg que es proposa per Catalunya és el mateix que es proposa per a tota la resta d'autonomies.Més enllà del conflicte territorial, tampoc hi ha proposta per un conflicte de territori: el traspàs de. Malgrat ser una de les propostes clau que demanen la majoria dels partits a Catalunya, no se'n fa menció al programa del PSOE. De fet, hi ha un apartat concret en matèria de Rodalies, però les propostes són "millorar la inversió" en la xarxa convencional sense concretar com, estudiar la recuperació dels trens nocturns, i augmentar el nombre de trens que prestaran els serveis ferroviaris.

Programa electoral del PSOE per al 23-J by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola