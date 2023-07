Pot desaparèixer Twitter per obra i gràcia d'Elon Musk?

Guerra oberta entre Musk i Zuckerberg

Incerteses, temors i profecies de caire apocalíptic. Moltes d'elles empeltades de l'humor més negre que es pot trobar a les xarxes socials. Twitter i els seus canvis poden dur la plataforma a un abisme , o almenys és el quedes que va adquirir la companyia l'octubre del 2022. Aquest és el punt de partida d'una situació que està generant incertesa en milions d'usuaris arreu del món. Existeix una part de la comunitat que ho abraça, en el marc de l'oportunitat, com una nova onada de canvis que permetrà una perspectiva diferent dins la plataforma.Són els mateixos que han adquirit el, el mític verificat de color blau, que ara s'atorga a aquells que paguen una subscripció.Bé, Musk també el dona a qui li ve de gust, com ell mateix va explicar.i es converteix en una joguina més d'un magnat que, gràcies a una gestió personalista, pot reconvertir un dels espais mediàtics més importants del món en el seu pati d'escola. Tots dos escenaris són possibles. El futur és incert.Des dehem abordat el probable desenvolupament de la plataforma de cara els pròxims mesos. Musk, des de l'inici del seu lideratge a Twitter, ha assegurat que un dels seus principals objectius és aconseguir que l'empresa sigui rendible. Segons paraules seves -és de les poques comunicacions oficials que hi ha de la companyia, que ha tallat totes les vies amb els periodistes, inclosa la d'aquest mitjà-, l'empresa perdia molts diners per la manca d'ingressos per publicitat. Les seves accions van en aquesta direcció, però, professora dels estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, assegura que els moviments "són desconcertants".El primer escullMartínez se sorprèn que fins i tot els que paguen són víctimes d'aquesta problemàtica. "És contradictòria de la dinàmica bàsica d'una xarxa social, perquè es busca que la gent estigui molt de temps davant de la pantalla, consumint contingut, veient més publicitat i creant més interaccions", afirma. Un fet que afectarà, de manera exponencial, a les grans corporacions i entitats que han basat part de la seva comunicació en xarxes com Twitter. "Moltes han invertit grans quantitats de diners i aquesta limitació els perjudicarà de manera severa", explica l'experta. Una qüestió que pot afectar els mateixos anunciants de la plataforma.L'element sorpresa que va aparèixer sobre la taula és Threads, la nova xarxa social de la companyia Meta (propietària de) que busca ser una competència ferotge de Twitter en aquests moments d'incertesa. Martínez afirma que és "una estratègia brillant" estrenar la plataforma de Mark Zuckerberg amb aquests timings, però posa èmfasi en les immenses dificultats que pot suposar la migració d'usuaris. Altres experts, comperiodista especialitzat en tecnologia i xarxes socials, pronostiquen un escenari molt més pessimista. "ha analitzat en diverses piulades.Ell mateix, però, ha mostrat els perills de la nova plataforma: rastreja infinites vegades l'usuari, està molt vinculada als perfils d'Instagram i suposa un perill per a la seguretat dels usuaris., les dades personals corren perill. Per la seva banda, Martínez recorda que la comunitat creada a Twitter "és massa forta" com perquè tothom marxi a Threads així com així. "És un moviment molt intel·ligent, però el compromís dels usuaris en un nou entorn que a sobre és similar al de Twitter està per veure", assevera.En qualsevol circumstància, el món de les xarxes socials trontolla en unapràcticamentcom poques altres s'havien vist en un entorn tecnològic d'aquest calibre.que va aterrar a la plataforma fent bandera del discurs de la llibertat d'expressió però que ha acabat capitalitzant la visibilitat a través de pagament, ha trencat la democratització de la xarxa social iEl futur és incert.

