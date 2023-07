Els comuns es demanen el Ministeri de Transports en un eventual nou govern de coalició amb el PSOE

El referèndum i les "mentides"

om un partit absolutament autònom i no renunciarem a portar el nostre programa electoral", ha sentenciat. Tot seguit, però, ha demanat no dir "mentides" sobre l'eventual realització d'aquest referèndum. "T othom sap que això no passarà d'aquí a 24 hores ni a una setmana, posar calendaris ficticis el que fa és enganyar la gent i generar frustració", ha declarat.

La candidata de Sumar i els comuns a les eleccions espanyoles,, ha anunciat que si la seva formació torna a governar a l'Estat demanaran. Especialment, pel que fa a la gestió ferroviària. "Entenem que el que s'ha fet els últims quatre anys no ha estat suficient i", ha dit Vidal, en referència a una carpeta que ha estat en mans dels socialistes. Concretament, de la ministra Raquel Sánchez, del PSC.En una roda de premsa a l'Agència EFE, la cap de files dels comuns a les eleccions al Congrés ha insistit que això implicaria abordar el traspàs de les competències de Rodalies a la Generalitat, però també que Lleida tingui la seva pròpia línia o desenvolupar. S'ha de poder anar directament "de Mataró a Terrassa", ha expressat la candidata. Portar aquesta cartera també facilitaria tenir més control sobre infraestructures com el Quart Cinturó , ha apuntat.En el mateix sentit, preguntada per, Vidal ha remarcat que també voldrien que la carpeta d'habitatge -actualment una secretaria inclosa dins del Ministeri de Transports- hauria de tenir més importància i voldria que quedés també sota la batuta dels comuns., ha expressat la líder de la llista. Especialment, després d'haver aprovat una llei d'habitatge que caldrà revisar com s'implementa, ha mencionat.Sobre la posició nacional, Aina Vidal ha insistit quesegueix present al projecte d'En Comú Podem. "SEl posicionament de Vidal arriba un dia després que l'estira-i-arronsa entre Sumar i comuns al voltant del referèndum i l'autodeterminació es fes evident a l'esfera pública. Poques hores després que la presentació del programa estatal no inclogués cap referència a una votació vinculant a Catalunya, i que la presidenciable Yolanda Díaz digués a El programa de Ana Rosa que, els comuns van insistir que l'eix nacional el desenvolupa la formació catalana i que Sumar es compromet a assumir-lo. Ara bé, aquesta doble realitat no acaba d'aclarir-se de portes enfora, i les paraules de Díaz, la cara visible del projecte a les eleccions espanyoles, erosionen els comuns.

