El crític darrer editorial de Laura Rosel a «El Matí de Catalunya Ràdio»: «Mereixíem més»

Emotiu i sentit darrer editorial deal capdavant d', en el qual tampoc ha esquivat les crítiques cap a la decisió que la deixa fora. La periodista i presentadora marxa després de tres anys dirigint l'espai matinal de la ràdio pública de la CCMA i, ha deixat ben clar, "ho fa amb el cap ben alt"., ha reiterat."Hem intentat fer la ràdio que escolta, que acompanya i que és al carrer. Crec que podríem haver fet molt més. Ens mereixíem una aposta més ferma.", ha criticat.Rosel serà substituïda per Ricard Ustrell, que torna a l'emissora després d'uns anys voltant per TV3., ha afirmat, agraint el suport dels oients, consolidat després d'un darrer EGM positiu per a la cadena -encara que per darrere de RAC1 en xifres-.En la crítica,"Ens mereixíem una aposta més ferma. La ràdio vol més que tres anys. Vam llançar un programa en deu dies. Marxem amb el cap ben alt", ha dit la periodista, que ha fet la llista de totes aquelles persones que l'han ajudat, li han donat suport o li han fet de para-xocs per aguantar crítiques o pressions. "Gràcies a tots vosaltres per demanar-nos més, per ser exigents", ha dit.

