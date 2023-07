El PP torna al poder a les Illes Balears gràcies a l'abstenció de Vox

ja és nova presidenta de les, el que implica que eltorni al poder després de dues legislatures de governs progressistes encapçalats per. Els populars governaran en solitari després ques'hagi abstingut i en el marc d'un acord entre la dreta i l'extrema dreta que inclou una bateria de mesures contra elLa ja nova presidenta ha assegurat en la sessió d'celebrada aquest dijous que la base de l'acord amb els ultres és la "": "No farem cap pas enrere en, i molt menys en els de les", ha assegurat. En el seu discurs ha esquivat les mencions a la llengua que sí que es recollien al pacte amb els ultres.L'acord assolit entre les dues formacions inclou un programa deper "posar fi a les" que consideren que ha aplicat l'anterior govern. Entre les seves prioritats consideren atendre el problema de la "falta de", apuntant cap a una nova guerra al català sumada a la del País Valencià.De fet, entres les mesures pactades s'inclou crear unaque substituirà l'actual, que està concebuda per defensar els drets dels catalanoparlants en tots els àmbits de la societat. En la mateixa línia, al País Valencià també es va anunciar l'eliminació d'aquesta oficina en el marc d'una bateria de decisions contra la llengua catalana.PP i Vox també inclouen en els 110 punts programàtics reforçar la "" per assegurar que no hi ha "intromissions ideològiques" a les. A banda, també plantegen modificar la llei que garanteix l'ús del català com a única llengua en les comunicacions externes i internes de l'balear per evitar, segons asseguren, que "s'impedeixi el bilingüisme i la llibertat de llengua".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola