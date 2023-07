​«Guerra per l'aigua»: la sequera fa estralls en 33.000 hectàrees de boscos catalans

Dos anys molt durs

Afectació al nord de Catalunya i canvi climàtic

Anomalia de precipitació (juny 2022) i boscos afectats

Distribució de l'impacte de la sequera a les 15 comarques més afectades

Superfície afectada 2022 segons tipus d'arbres

Com evitar una “guerra per l'aigua” als boscos

Als nostres boscos es viu una autèntica guerra per l'aigua. La solució passa per la gestió forestal Anna Sanitjas | Directora general d'Ecosistemes Forestals del Departament d'Acció Cimàtica

Malgrat les últimes pluges, la sequera fa estralls en els. L'any passat, més devan patir la manca d'aigua i de la calor extrema. Es tracta de quasi 10.500 hectàrees noves, que se sumen a les més de 22.000 hectàrees ja afectades el 2021.Són dades de l', la xarxa de monitoratge del Decaïment de Boscos de Catalunya , a les quals ha tingut accés. Els seus impulsors, elamb el suport dels Agents Rurals i el CREAF, assenyalen que ha estat ld'ençà que hi ha registres on s'ha viscut una autèntica “guerra per l'aigua”.El 2021 un total de 22.595 hectàrees van ser afectades per la sequera i les onades de calor. Un impacte que inclou la, la sevafora de temporada i, fins i tot, la. La sequera es va fer més intensa l'any següent provocant un empitjorament en unes 17.00 hectàrees d'aquestes mateixes zones i l'afectació en 10.477 hectàrees més.D'aquesta manera, l'any passat van patirquasi un. Per comparar: un camp de futbol ocupa entre 0,6 i 0,8 hectàrees i la superfície calcinada a Catalunya pels, la pitjor xifra de la darrera dècada.L'informe DeBosCat s'elabora des del 2012. En la primera edició es van registrar 40.000 hectàrees afectades, però eren dades que reflectien les afectacions d'aquell any i de tota la història passada que mai s’havia quantificat. En aquest sentit, tant Acció Climàtica com el CREAF apunta que es “tractava d'una xifra inflada” i que, sense dubte, l'any passatL'impacte territorial és molt superior a lade Catalunya. “Són boscos que quan es van començar a desenvolupar fa 50-60 anys tenien condicions molt diferents”, explica, directora general d'Ecosistemes Forestals del Departament d'Acció Climàtica.En aquest sentit, moltes de les forests són una. “Hi ha espècies com l'alzina i el pi roig que pateixen molt, ja que necessiten més aigua i temperatures més baixes. En canvi, altres com el pi blanc estan molt més preparades a aquest tipus de condicions”, afegeix.La comarca amb més nova superfície afectada el 2022 va ser el, amb més de 2.600 hectàrees. És el doble que la segona i la tercera,(1.300 ha) i el(1.200 ha).Tanmateix, si ens fixem en l'afectació dels dos anys també hi apareixen la–la comarca amb més superfície: quasi: 5.000 hectàrees- i el Pallars Jussà, en quarta posició (3.558 ha). Altres zones, com el Vallès Oriental, el Solsonès o el Bages van resistir relativament bé el 2021, però ja van patir molt més l'any passat.Per espècies, els arbres de fulla caduca comregistren molta més afectació –més de 21.000 ha- que les coníferes, és a dir,, amb quasi 6.000. En aquest darrer cas, tanmateix, els efectes acaben arribant amb mesos o anys de retard –enguany s'està constatant un impacte major-.A més, els pins tenen una resposta menys elàstica: quan passen de verd a marró és que l'arbre ja ha mort, mentre que alzines i roures tenen més marge i, després del decaïment, poden rebrotar si les condicions són favorables.Elens situa en un escenari amb menys pluja, però sobretot més mal distribuïda. Tanmateix, un dels elements més desconeguts és com l'increment de la superfície forestal –actualment ja ocupa el 64% de Catalunya- i, sobretot, la seva densificació està disminuint els recursos hídrics disponibles “Són els grans consumidors ocults d'aigua del nostre país”, assenyala la. De mitjana,i, en alguns casos, aquesta quantitat s'arriba a duplicar. En alguns ecosistemes, arriben a, evitant que pugui escolar-se cap a rius i embassaments.“Als nostres boscos es viu una autèntica guerra per l'aigua”, afegeix. En aquest sentit, des d'Acció Climàtica es té clar que la. “Cal tornar a treballar el bosc. Tenir menys arbres, però més valents. Més forts i amb més diàmetre. Que competeixin menys per l'aigua”, destaca Sanitjas.De fet, projectes com el que es desenvolupa a la conca de la Muga va en aquesta direcció. Fomentar la gestió forestal a partir de crèdits de carboni per “recuperar” l'aigua que, si no es fes res, deixaria d'estar disponible en les dècades vinents a l'

