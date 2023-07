Feijóo estrena a Catalunya la crida a la concentració de vot «antisanchista» en el PP

ha afirmat aquest vespre a Castelldefels, en l'inici de campanya cap al 23-J. Pel PP, uns bons resultats a Catalunya són una prioritat . És un dels territoris on els populars necessiten retallar distàncies mb un PSC a qui gairebé ningú discuteix la condició de favorit per ser el guanyador el 23-J. Per això, Feijóo ha iniciat la campanya aquí. del PP a Castelldefels, on el partit conservador acaba de recuperar l'alcaldia. L'indret escollit ha estat el carrer d'Arcadi Balaguer, just a tocar de l'Ajuntament reconquerit per Manel Reyes.El líder del PP ha demanat el vot directe per al PP "sense intermediaris" perquè pugui governar amb comoditat "i si no ho fem bé no ens votin al cap de quatre anys". Ha demanat explícitament el vot als qui van donar suport als de Santiago Abascal. "i els qui han votar altres partits han de saber que l'única papereta que garanteix la fi del sanchisme és el PP". Adreçant-se als votants de Vox, ha refermat que cal que "el seu vot es tradueixi en una victòria i no es perdi pel camí".Feijóo ha repetit vàries vegades les paraules, tot afirmant que "té el compromís que els catalans se sentin", prometent que si és president, prioritzarà sempre els interessos del país per damunt dels dei seu partit. Ha dit que "és el moment del canvi", un moment en què arribin al govern "persones amb experiència que no vagin al govern a aprendre". "És el moment d'Espanya, és el moment de Catalunya -ha dit-. Guanyarem netament les eleccions".Feijóo ha proclamat que se sentdesprés d'atacar durament els socialistes per la seva política de pactes. "Tenen una doble cara: constitucionalistes a Madrid i aquí pactant amb l'independentisme". Feijóo ha recordat que van lliurar l'alcaldia de Barcelona al PSC i encara no han rebut cap agraïment. El cap del PP ha criticat els canvis al codi penal per satisfer els acords de Pedro Sánchez amb l'independentisme. "Però no tot són males notícies: estem en els darrers dies del sanchisme".. Així ha resumit Feijóo l'estil de fer política de Sánchez. "El nostre país deixarà enrere la divisió, un govern dividit en tantes parts com socis que el composen". Ha esmentat de nou la llei del "només sí és sí" i ha afirmat que ha suposat 1.115 penes a "violadors i pederastes". "I continuen dient que és una gran llei". També s'ha referit a les darreres declaracions dedient que persones del PSOE li havien assegurat un indult: "Sánchez va prometre dur-lo a Espanya i ara sabem que el que va prometre és indultar-lo". D'aquesta manera, Feijóo ha donat per bones les declaracions de Puigdemont. En un moment donat, fins i tot ha dit:, president del PP de Catalunya, ha saludat Feijóo i ha fet una crida a la mobilització, carregant contraque, segons ell, estan emprant els seus rivals polítics. Fernández ha afirmat que les xifres de l'economia no dibuixen cap escenari positiu i que Espanya "ha perdut veu i vot en l'escena internacional"., cap de llista per Barcelona, ha afirmat que Ha fet una crida a "deixar enrere la degradació" que ha representat el govern de coalició. El candidat ha assenyalat la necessitat de "recuperar la confiança entre els catalans i la resta d'espanyols" i ha reclamat que es recuperi "l'orgull de ser espanyols i catalans". Ha qualificat d'posar fi al "mercadeig" entre el PSOE i els independentistes. Nacho Martín ha anunciat "una victòria històrica que canviarà la història".El PP vol passar el rasclet en el camí a les urnes. Per això avui han començat la campanya a Castelldefels. El. I li va donar bona sort: va obtenir majoria absoluta. Pels mateixos motius, Feijóo serà present en l'acte central del PP a Barcelona, que se celebrarà en l'equador de la campanya. I es preveu una presència destacada de dirigents del partit per mítings i carrers de Catalunya, com ja hem informat.Va serqui, el maig passat, va xifrar en 15 diputats la diferència que necessitava el PSC respecte al PP per contribuir de manera decisiva a una victòria de Pedro Sánchez, que en aquests moments cap enquesta dibuixa i que només sembla a l'abast -ara per ara- en la darrera del CIS.A les eleccions de novembre del 2019, els socialistes van sumar 12 escons enfront els 2 del PP. Ara tot fa preveure que el PSC incrementarà la seva representació, però també el PP ho farà. Els populars van fer el seu, el de la majoria absoluta de José María Aznar, quan els populars van obtenir 12 diputats a Catalunya.

