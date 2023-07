Set consells per preparar-se un tàper d'estiu deliciós i saludable

1. Que sigui suficient, variat i satisfactori

2. La regla del 50/25/25

3. Planifica per no avorrir-te

4. Escull un bon recipient

Amb l'arribada de l'estiu i la calor, elssón freqüents. A l'hora de preparar-noso a qualsevol activitat a l'aire lliure, l'assenyala que és important seguir set consells amb l'objectiu de mantenir unaÉs important que la preparació d'un taper tingui en compte de forma equilibrada tres coses: lade menjar, ladels aliments i que el menjar ens deixi, és a dir, que gustativament ens resulti prou atractiu.La nutricionista de l'Associació contra el Càncer a Barcelonaplanteja una regla imprescindible a l'hora de fer els nostres àpats saludables: eldel menjar han de ser(bròquil, carbassa, espinacs...), unhan de ser(patata, quinoa, blat de moro...) i elrestant ha d'estar format per(llegums, peix, carn d'au...).És molt importantper no desistir en l'objectiu de menjar a gust i de forma saludable. Per a evitar-ho, és recomanableamb què simplifiquem la feina i siguem més operatius.



Per preservar en bon estat els aliments, és important triar un recipient adequat. El vidre és la millor opció, però és cert que el plàstic és més còmode. En cas de triar un tàper de plàstic, és rellevant assegurar-se que el recipient està degudament preparat per posar-hi menjar per emportar.



5. Respecta la cadena de fred



Abans de tancar el tàper del tot, cal que ens esperem a que estigui fred. D'altra banda, és important apuntar-se la data de preparació en cas de voler congelar-lo. És preferible que evitem de posar en tàpers alguns aliments com ara el peix cru o la maionesa, que tenen risc microbiològic. De la mateixa manera, si tenim previsió de tenir el tàper fora de la nevera més d'una hora, cal que el recipient sigui aïllant i que mantigui en la mesura del possible la cadena del fred.



6. Crea la teva pròpia beguda fresca i oblida els sucres



Existeixen moltes alternatives casolanes i saludables a les begudes ensucrades, molt perjudicials per la nostra salut. Un exemple són les infusions o l'aigua saboritzada. Per fer-les, només cal escollir una base (aigua o alguna infusió) i combinar-la amb les fruites desitjades. El suc, però, no compta, ja que en esprémer la fruita en perdem la fibra i n'augmentem els sucres.



7. Practica el mindfuldness eating



Aquesta expressió anglòfona significa a la pràctica que gaudim del menjar i que evitem dinar o sopar distrets. Menjar descentrats pot influir en la nostra percepció de sacietat.





Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola