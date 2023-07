Josep Vallverdú, 100 a 0

Josep Vallverdú i Carme Vidalhuguet, actual comissària de l’Any Vallverdú, al Pati dels Tarongers, el 2019, en ser-li concedida la Medalla d’Or de la Generalitat Foto: BTF

Amb l’autor de l’article, en una sobretaula de gin tònic a Balaguer Foto: BTF

Aquest diumengei així serà commemorat al Palau de la Generalitat. Aquell estiu de 1923, la pel·lícula que triomfava a la Sala Granados de Lleida, era Esposas frívolas. Competia amb Triquitraque campeón, al Teatre Viñes, i també amb l’espectacle en directe, ben salpebrat, interpretat per l’aplaudida estrella de varietés Teresita Pons i el debut de Las Hermanas Pipiolas, al Saló Nova Catalunya. Lleida tenia llavors 31.185 habitants i també altres possibilitats de distracció com ara el partit del Futbol Club Lleida contra l’Avant Fort Pienc, celebrat el diumenge 8 de juliol, el concert de la banda de música del regiment de Navarra, al passeig dels Camps Elisis, o l’assistència a un míting d’Acció Catalana, amb Rovira i Virgili, Nicolau d’Olwer i “algun altre que no recordem”, segons que informava amb rigor periodístic el Diario de Lérida. També hi havia la possibilitat d’anar a l’Escola Municipal de Música o al Liceu Francès i d’alegrar-se del nomenament de Ricard Vinyes com a conseller de la Legió d’Honor pel govern francès. Aquell 8 de juliol es fundava a Barcelona la Unió Socialista de Catalunya, amb Serra i Moret, Gabriel Alomar i Rafael Campalans.L’endemà, però, dilluns 9 de juliol, la premsa lleidatana d’aquest darrer fet no en deia res, com tampoc no esmentava, en els dies següents, l’. La veritat és que només hi havia portades per a l’esquela de Josep Agelet Garrell, comte de Vinatesa i senador del Regne, i es mantenia el ressò del 5è Congrés de Metges de Llengua Catalana que s’hi havia celebrat feia poc. A la Lleida de llavors, hom bevia aigua de Lithinés, o bé orxata de xufes del Bar Salvat i es proveïa de braguers contra les hèrnies al taller de Pere Ginestà, mentre les dames elegants vestien a can Rexach, a la plaça de la Sal, 13. La premsa parlava de la guerra d’Àfrica i el temible Abd el Krim i informava dels rumors sobre el darrerpromogut des de Madrid. Era el dilluns 9 de juliol de 1923, festivitat per als catòlics de les santes Casilda i Valdetrudis i els sants Acaci, Demetri, Eupsiqui, Gauqueri, Hug, Libori i Màxim. En unaaixí, naixia Josep Vallverdú, no el mateix any, però sí el mateix diaque Tomás Estrada Palma, primer president de la Cuba independent, el ciclista Federico Martín Bahamontes i l’actor Tom Hanks, 107 anys després que l’Argentina hagués decidit que valia més d’anar sola per la vida que mal acompanyada per Espanya.Josep Vallverdú,, el nom del qual honora aquesta ciutat, el país i la seva gent, va combatre ben aviat els mals de la perifèria, el provincialisme administratiu caciquista de tants governadors civils, presidents de diputació provincial i jefes provincials de quasi tot, amb tot el provincianisme mental, intel·lectual i cultural que se’n deriva. I, alhora, l’antibarcelonisme que, històricament, sempre ha estat una fórmula per a disfressar l’anticatalanisme. Simultàniament, tota l’ha estat una, no des de la queixa dels resignats o el plany dels impotents, sinó des de l’alta qualitat literària de la seva vastíssima obra, com a escriptor. Però no és, només, un, ell que enyora la mar de Sant Feliu de Guíxols i les converses amb Gaziel, la Barcelona del mestre Jordi Rubió i la complicitat d’amics coetanis com Jordi Carbonell, sense oblidar la resta dels Països Catalans i els noms més destacats de la cultura comuna.Als antípodes d'un cosmopolitisme apàtrida,, des de la qual mira el món, amb una perspectiva pròpia. Ell mateix ha escrit que “el localisme, en termes de literatura, és una curiositat, són els borregos de Cardedeu, o els pastissets de Tortosa, i parem el carro (...) El que jo vaig provar de fer (...) era donar testimoniatge català des de l’òptica de Ponent. Sumar, no restar”. Autor d’obres tan destacades como artífex de, ens ha obsequiat també amb moltes planes de literatura del jo, com ara. No és que abans de Vallverdú no hi hagi noms a destacar a la literatura, procedents de Ponent, que n’hi ha, però o bé no se’ls associa a aquestes terres, com Joan Santamaria, o bé no se’ls té prou en el record, com ara Agelet i Garriga, amb l’excepció del gran Màrius Torres i tot l’estol d’escriptors contemporanis., tot i que darrerament ha estat ben prolífic com a poeta, són, sens dubte, la parella de fet de lesQuan, pocs anys abans, Joan Fuster havia promogut la idea i l’expressió deés justament a Vallverdú a qui devem quecomencés a obrir-se camí fins a l’èxit actual en què fins i tot una presó duu aquest nom tan literari. Som a principis dels setanta, quan Artur Bladé i Desumvila posa en circulació l’expressió feliç de, en relació amb les comarques del sud del Principat, l’altre gran oblit de la Catalunya Nova. Mentrestant, Llorenç Planes difon una nova denominació per a identificar els territoris dels antics comtats del Rosselló i la Cerdanya,, on encara hi ha catalans que s’obstinen a ser-ho, malgrat ser tan absent del nostre espai comunicatiu habitual.“extrems o marges d’una entitat geogràfica” (IEC). Les perifèries no ho són només geogràfiques, sinó també culturals, econòmiques, polítiques, d’infraestructures, psicològiques,Les perifèries acostumen a ser conscients de la sevadiguem-ne, però el problema ve quan un país ignora que té perifèria, que sovint és el nostre cas. Quants catalans no han estat mai a Lleida o a Tortosa i sí que coneixen, en canvi, Bangkok, Marràqueix, Madrid o Praga? Continuen sent encara, per a massa compatriotes, unen el mapa amb unesque en altres indrets (més calor, o més fred, o més boira o més vent) o unla visita al qual es deixa per a un altre moment. Sovint, com que en desconeixen la quotidianitat, li mantenen penjada la llufa de lai un capteniment xaró que fa somriure quan un personatge televisiu n’estrafà uns comportaments i uns hàbits de conducta ja més vells que l’anar a peu., s’omple els narius d’olors, els ulls de colors i tota l’ànima dels batecs d’una terra feta per gent amb noms i cognoms, perquè en un poble, en una ciutat petita o mitjana, tothom es coneix i tothom s’ho sap tot l’un de l’altre. L’afecte evident per la gent de la terra, pels pagesos, per la gent de poble, sinó que no s’està de denunciar el poc pes de la cultura en el territori que és el seu primer paisatge sentimental. Per això manté una actitud de discreció en l’ús de dialectalismes lèxics, ja que la batalla primera és guanyar. Un elevat sentit de la responsabilitat ortogràfica, doncs, per a expressar-ho d’alguna forma.Aquests darrers anys, però, estem davant d’un altre, que, com ha fet tants cops, però ara ens obre els finestrons dels seusméscom mai no havia fet, sobretot, en vers. Escriptor total, dibuixant, pintor, només li falta ser músic per tocar totes les tecles., esmolada i precisa, virolada de tons i de colors, perquè ve directament de la terra viva del país, és també un punt presumit, gràcies a la seva còrpora envejable, ben alta i ben dreta, i el seu llaç noucentista com a corbatí, en les grans ocasions. Amb, paradoxalment sense boires tot i ser lleidatà, aquest home no para., fill adoptiu de Sant Martí de Maldà, de Balaguer, de les Borges Blanques i de l’Espluga de Francolí, així com, doctor honoris causa i medalla d’or de la Universitat de Lleida i. Un país, el seu, que no s’acaba a Ponent, sinó que hi comença, perquè és tot ell que ha esdevingut un símbol, alhora, d’obertura al món, en català.Aquests darrers temps som davant també d’un. Ell és d’un temps i d’una terra i no se n’amaga. S’implica personalment, en entrevistes, conferències, presentacions de llibres i articles als diaris, en el moment que viu el seu país. No es mossega la llengua quani no s’està de defensar les seves posicions polítiques, les que corresponen a un ciutadà culte i partidari de la laïcitat, a un demòcrata de tall britànic, a un patriota republicà. “Les esperances conviden el futur. Alguna cosa hem d’esperar sempre”, confessava a TV3, en una conversa reposada. I, avui, doncs, Josep Vallverdú? Ras i curt: la. Dit així, potser, pot semblar un pèl massa directe. Fem-ho més literari, doncs: el paisatge, el país, la pàtria, la ciutat ideal que vol bastir espera estat, vol estat, camina cap al seu estat.Ben bé la meitat de la vida de Josep Vallverdú ha transcorregut sota la bota de dos dictadors militars: Primo de Rivera i Francisco Franco. Però, com expressen els seus escrits en aquest diari i més de 300 llibres amb el seu nom, ell. En el marcador de la dignitat i l’obra feta, doncs, hamalgrat totes les adversitats, clarament,

