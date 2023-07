Junts ho fia tot a la confrontació per abordar el «sorpasso» a ERC

A Catalunya no tenim Rei ❌

Visca Catalunya lliure!#PerCatalunyaJunts pic.twitter.com/yvfYyfVyOS — Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) July 6, 2023

Mobilització contra l'abstenció

Superari -si els números així ho permeten- ser decisius adesprés de la decepció pel descavalcament de Xavier Trias de l'alcaldia de Barcelona . Aquest és l'ànim amb el qual encara Junts la campanya de les eleccions del 23 de juliol, les primeres que afronta amb Míriam Nogueras com a cap de cartell al. L'objectiu, per tant, no és només superar els 8 escons obtinguts el 2019, sinó que la xifra obtinguda sigui suficient per superar els republicans -que ara en tenen 13- i tenir un paper en l'aritmètica que surti del 23-J, aspecte complex en la mesura que un dels escenaris és una majoria formada perCom intentarà Junts millorar resultats? A través de l'estratègia de la confrontació, de la qual Nogueras -avalada personalment per, que li va demanar a, més possibilista, que es retirés de les primàries només dos dies després d'anunciar que s'hi presentaria - n'és una de les cares més representatives. La diferència és notable respecte de les municipals a Barcelona, on Trias va defensar un discurs moderat que, tot i servir-li per guanyar les eleccions, no va esquivar una operació liderada pel-favorit en aquestes eleccions a Catalunya ambcom a reclam- per apartar-lo. "Això també ha alterat els equilibris interns", reflexionava un alt dirigent consultat abans del míting. El reordenament pragmàtic intern que alguns volien, sense l'Ajuntament de Barcelona, està en risc.I és en aquest punt que cal emmarcar el discurs de la confrontació, que propugna des de sempre Nogueras. La candidata ha indicat que Junts pot ser "determinant" a Madrid, escenari en el qual es posarà el. "Saben que amb nosaltres res serà igual. Si depèn de nosaltres, tot canviarà. A Madrid i a Catalunya", ha apuntat Nogueras. "Som els que no busquem comfort personal, i ho hem demostrat. Som els qui, quan cal, prenem decisions incòmodes i dures, perquè no ens mou la cadira", ha remarcat la dirigent independentista, que ha entonat elper definir les coordenades de la campanya.L'encarregada d'obrir l'acte ha estat, presidenta de Junts, que afronta la seva primera campanya desposseïda de l'escó i del lideratge del Parlament. La dirigent de la formació ha fet referència a la pèrdua de la immunitat de Carles Puigdemont , avalada ahir pel(UE). "La sentència dona encara més sentit al lema d'aquestes eleccions: és hora de dir que ja n'hi ha prou que l'Estat cessarà en el seu intent de destruir el moviment independentista", ha remarcat Borràs, que ha definit com a "gens màgic" l'exili, i com a "ben reals" els efectes de la repressió, també sobre "milers de ciutadans anònims". "Espanya no vol que els catalans decidim el nostre futur", ha resumit l'expresidenta del Parlament, que també ha demanat mobilització peren l'independentisme."Ja n'hi ha prou. Ho hem provat tot, i ho ha provat tothom. Només hem rebut menysteniment i repressió. Ha quedat clar que aquest estat espanyol només vol els catalans per treballar, pagar i callar. Si aixequem el dit, ens esperen la inhabilitació i l'exili", ha determinat el secretari general de Junts,, que ha apostat pel "bloqueig" amb la idea que el PSOE és com el PP. "Ara els socialistes van d'abanderats en la defensa dels drets. De quins drets?", s'ha preguntat Turull, que ha indicat que el PSC no pot ser cap "vot útil" per a Catalunya. "El vot útil per Espanya que ara ens demanen és un vot inútil per a nosaltres. Per això", ha indicat."Quedar-se a casa només servirà perquè l'Estat ens continuï robant els nostres diners amb impunitat", ha apuntat, cap de files per Tarragona i exalcalde de Riudoms, que també ha estat crític amb el fet que l'Estat no hagi completat el Corredor Mediterrani. "Es tracta de no tirar la tovallola", ha reflexionat just després, candidat al, líder de Demòcrates i que tindrà un protagonisme destacat en campanya. "Hem d'omplir les urnes per dir que aquí no s'ha acabat res", ha determinat Castellà, que ha indicat que no hi haurà "cap investidura" si no hi ha el "reconeixement al dret a l'autodeterminació".A Junts, diu, no li fa por repetir més d'una vegada les eleccions si és per no donar estabilitat a l'Estat. Tot sigui per jugar la carta de la confrontació distanciar-se d'ERC, rival sempre a abatre per al partit. Pensant, també, en lesal Parlament: els republicans van perdre 300.000 vots a les municipals i la formació de Puigdemont, Nogueras, Borràs i Turull veu l'oportunitat de fer forat una altra vegada. I Madrid és l'estació intermèdia per aconseguir-ho.

