A l' Institut Ostrom li fan nosa els impostos, l'intervencionisme i les indemnitzacions laborals. Elha fet arribar un informe a tots els partits que concorren a les eleccions espanyoles del 23-J detallant deua desenvolupar en la propera legislatura. L'Institut recomana auditar i, que xifra actualment en 130. Per exemple, les empreses amb més de 50 treballadors i una xifra de facturació superior als 4,7 milions d'euros tenen l'obligació de sotmetre's a una auditoria anual, establir canals de denúncia interna i organitzar una compliance office, fet que suposa un increment notable dels costos administratius.L'Ostrom recomana, pel que fa alavançar cap a un contracte únic amb indemnitzacions creixents,de més antiguitat per fer més atractiva la contractació indefinida. També aposten per la introducció de la motxilla austríaca, així com pel sistema de bonus/malus per premiar amb deduccions a les cotitzacions a la seguretat social a aquelles empreses que acomiadin menys. L'Institut recomana reorientar les polítiques actives d'ocupació a la, l'orientació laboral i formativa (bons i xecs de formació) i la intermediació laboral, a través d'una major col·laboració amb les empreses i el tercer sector.En el pla fiscal, aposta per millorar el tractament a l'estalvi i la inversió, reduint el gravamen estatal de l'IRPF sobre les rendes del capital,i reformant l'impost de societats emulant el, és a dir, eximint aquells beneficis reinvertits en l'empresa i permetent la compensació il·limitada de bases negatives. Una altra reforma inclou obrir una llarg termini a tots els residents d'Espanya a l'esdevenir majors d'edat, on acumular actius financers (accions, bons, fons cotitzats a la borsa…), amb els mateixos beneficis fiscals que avui gaudeixen els plans de pensions.En matèria energètica, recomana revertir la mort reguladora de les cogeneracions, augmentant la competitivitat industrial, fomentant els acords bilaterals de compra d'energia a preu fix a llarg termini mitjançant cobertures que redueixin la volatilitat del mercat diari i continuant l'aposta pel. També insisteixen en la necessitat d'abordar una profunda reforma de l'administració, deslligant el funcionament de les institucions dels partits polítics, instaurant un sistema de direcció pública professional i exigint l'avaluació sistemàtica de les polítiques públiques.Altres recomanacions de l'Institut Ostrom inclouen un complement salarial en forma d'impost negatiu sobre la renda per combatre la pobresa laboral; lai l'ampliació dels canals de distribució dels fàrmacs no subjectes a prescripció a supermercats, parafarmàcies, estacions de servei i canals telemàtics; la regulació de la gestació subrogada; i un nou marc normatiu per a la integració laboral dels immigrants extracomunitaris, a través de l'homologació de títols i la creació de visats científics exprés.

