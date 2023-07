​El Niño ja és aquí: com ens pot afectar a Catalunya?

Què és el Niño?

Per què l'OMM va certificar-ne l'inici aquesta setmana?

Quan es notarà més el Niño?

Per què s'ha d'estar atent a l'evolució del Niño?

Provocarà rècords de temperatura també a Catalunya?

Ja hem arribat on volíem! La precipitació a la mateixa zona de l'Atlàntic presenta una alteració molt semblant a la de la pressió, compatible amb un reforçament del jet subtropical a l'Atlàntic i un debilitament dels alisis pel Niño. La predicció de @NOAA va en el mateix sentit. pic.twitter.com/5dpllI5Rlu — Meteocat (@meteocat) June 29, 2023

Relació entre el Niño i sequeres a Catalunya (1980-2009)

L'va certificar aquest dimarts que el Niño ja és una realitat . El considerat el fenomen demés important de la Terra tindrà en els mesos vinents, però també a. Al conjunt del planeta provocarà temperatures anormalment més altres, mentre que al nostre país també afavorirà mesos de calor i, inicialment, de precipitacions normals o per sobre la mitjana. El Niño –més enllà de l'escalfament global per les emissions de gasos d'efecte hivernacle- és el fenomen que més impacta en la variabilitat del clima global. Consisteix en un. És la fase calenta del cicle ENSO (El Niño-oscil·lació del sud), mentre querepresenta la fase freda.El nom, per cert, prové del fet que se solia produir entorn de les festes de Nadal. Els pescadors de les costes del Perú van batejar-lo com el Niño, en referència al naixement del. La Niña, per la seva banda, pren la denominació per ser el fenomen oposat.L'escalfament anormal d'aquesta zona del Pacífic provoca un canvi, inicialment, en la circulació oceànica, i posteriorment, de l'atmosfèrica, explica, tècnic en canvi climàtic del. Com més intens sigui el fenomen, més capacitat té d'influir en el conjunt del clima planetari.L' Organització Meteorològica Mundial (OMM) és l'agència de les Nacions Unides centrada en el temps, el clima i els recursos hídrics. Aquest dimarts va certificar l'inici d'un episodi que, de mitjana, s'acostuma a allargar entreEl comunicat no deixa de ser un formalisme, assenyala l'expert del Meteocat. Cada agència té un barem: fa unes setmanes el va declarar la NOAA nord-americana –quan va constatar que la temperatura de l'aigua era 0,5 ºC superior a la mitjana pacífica- i aquesta setmana ha estat el torn de l'OMM. L'agència australiana, en canvi, no ho farà fins que l'increment sigui de 0,8 ºC.És elany que es va considerar el més càlid de la història d'ençà que hi ha registres. “Augmentarà considerablement la probabilitat que es batin rècords de temperatura i s'experimenti una calor extrema en moltes parts del món i als oceans”, assenyala, secretari general de l'agència de les Nacions Unides.La intensitat i la durada del Niño determinarà si els impactes no només són més forts sinó també si arriben ende la Terra, com a la Mediterrània. De moment, l'OMM assenyala que el fenomen té un 90% de possibilitats de mantenir-se fins al setembre i, posteriorment, allargar-se fins a final d'any.Tot plegat arriba en un context marcat per un. Del dilluns 3 al dimecres 5 de juliol la temperatura del planeta ha superat per primera vegada en la història elsÉs ja conseqüència del Niño? Toni Barrera assenyala que malgrat que hi pugui ajudar, la influència d'aquest fenomen encara és regional i que, per tant, es potpel canvi climàtic. De fet, l'anterior rècord diari es va produir el 24 de juliol de 2022 (16,92 ºC). “Va ser la temperatura més alta, malgrat viure el tercer any d'un episodi intens de”, explica l'expert del Meteocat.En aquest sentit, l'Organització Meteorològica Mundial apunta que la influència en temperatures extremesque no pas enguany. Els seus pronòstics indiquen que en el període 2023-2027 hi ha fins a un 98% de possibilitats de batre el rècord anual del 2016 i un 66% de superar –almenys un any- l'increment d'1,5 ºC respecte a l'era preindustrial que marca l'Acord de París.El Niño és considerat el major fenomen de variabilitat climàtica natural de la Terra, però en aquesta ocasió es produeix en un moment on els indicadors vinculats a l'escalfament global estan disparats i ens situen cada vegada més a prop dels temuts punts d'inflexió climàtica.“L'anunci de l'OMM és una manera d'indicar alsn per limitar els efectes que pugui tenir a la salut, als ecosistemes i a les economies”, alerta Petteri Taalas, secretari general de l'agència de Nacions Unides. “Les alertes i mesures preventives per fer front als episodis meteorològics extrems són clau per salvar vides i mitjans de subsistència”, afegeix.En aquest sentit, el Niño s'associa habitualment en unen algunes zones meridionals d'Amèrica del Sud, el sud dels Estats Units, el corn d'Àfrica i Àsia Central. En canvi, provocas en algunes parts del sud d'Àsia, Amèrica Central i el nord d'Amèrica del Sud. Elstambé veuen alterada la seva temporada: se n'afavoreixen al centre i l'est del Pacífic, mentre que, en general, se'n dificulta la formació a l'Atlàntic.La influència del Niño contribuirà a viure un, malgrat que difícilment s'assoliran els registres històrics de l'any passat. També caldrà veure si, tal com indiquen els experts internacionals, l'impacte és major de cara alL'altra gran pregunta és com influirà en la, en un moment on la sequera ha disminuït la intensitat gràcies a les pluges de maig i, sobretot, de juny. És possible que a. En aquest sentit, el canvi en els corrents oceànics derivats de l'escalfament del Pacífic provoca un increment de temperatura a l'Atlàntic. “Aquest fet suposa la formació de més borrasques i la possibilitat que descarreguin tempestes i ruixats”, assenyala Toni Barrera.Tot plegat podria permetre tenir un estiu i una tardor amb la precipitació normal per l'època o, fins i tot, una mica per sobre. Ara bé, què passaràEn aquest cas, les previsions ja no serien tan favorables i mostrarien un. “Les sequeres més importants de Catalunya han coincidit amb aquest fenomen”, explica l'expert del Meteocat.

