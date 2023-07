Junqueras carrega contra el PSC i els comuns: «No són útils per defensar Catalunya»

Falten poques hores perquè comenci la campanya electoral iha situat el focus en els seus principals rivals en aquestes eleccions, eli els, cap on els republicans poden perdre vots aquest 23 de juliol. El líder d'ERC,, ha estat clar a l'hora d'advertir que cap d'aquests dos partits "són útils" per defensar els interessos de Catalunya i tampoc per barrar el pas a la dreta i l'extrema dreta. De fet, Junqueras ha recordat que tant el PSC com els comuns, ara integrats a Sumar, han pactat amb el PP i Manuel Valls per assolir l'alcaldia de Barcelona i, en el cas dels socialistes, van cedir els vots per investir Mariano Rajoy com a president del govern espanyol.El president d'ERC ha assegurat que les eleccions no són només per frenar un govern de PP i Vox, sinó que també està en joc la defensa de Catalunya, i en aquest sentit ha volgut allunyar el PSC i els comuns del vot útil. Ha recordat que totes dues formacions formen part d'un govern espanyol que no ha complert els compromisos amb el país pel que fa a la defensa de la llengua i la cultura, o pel que fa als interessos econòmics a través de l'execució dels pressupostos. "L'amenaça cap a la nostra llengua, cultura o economia no deriva del fet que hi hagi governs d'extrema dreta, perquè", ha dit.Aquest mateix dijous, la líder de Sumar,, ha enterrat el referèndum per Catalunya, una proposta que sí que havien defensat els comuns i Unides Podem. Junqueras ha criticat el moviment de Díaz i ha assegurat que ERC continua defensant el vot per resoldre el conflicte polític. "Els demòcrates espanyols estaran sempre al costat de la democràcia a tot arreu? Estaran al costat d'un referèndum a Catalunya per decidir el seu futur", s'ha preguntat. Pel que fa a la, on els comuns han tancat un pacte amb el PSC, Junqueras ha garantit que ERC no votarà la candidata socialista i ha confiat que Junts no permeti que alguns dels seus diputats hi donin suport.Junqueras i la secretària general adjunta i portaveu d'ERC,, s'han reunit amb la Coordinadora de Països Catalans del partit per analitzar la situació actual després de la formació dels nous governs de dreta i extrema dreta a les Illes i al País Valencià. A la trobada hi han participat els presidents d’Esquerra Illes i Esquerra Republicana del País Valencià, Mateu Matas i Josep Barberà; les respectives secretàries generals, Maite Pons i Maria Pérez, que també és la número 9 d'ERC per Barcelona; la secretària de Feminismes d’Esquerra-Illes, Carme Gomila; el conseller insular de Mallorca, Joan Llodrà; el candidat del Jovent Republicà i número 8 de la llista de Barcelona al Congrés, Biel Cursach.Vilalta ha reivindicat la feina feta en defensa dels Països Catalans aquesta darrera legislatura i ha dit que caldrà "més solidaritat que mai" davant "l'onada reaccionària" que suposen els governs de PP i Vox.ha carregat contra l'esquerra "de mentida" del PSOE, que no ha parat el feixisme, i ha erigit el sobiranisme en l'única opció davant l'extrema dreta. "Cal reconstruir l'espai sobiranista després de la desfeta del 28-M", ha dit.ha reivindicat la força negociadora d'ERC en defensa de les Illes Balears i ha assegurat que plantaran cara davant dels governs d'extrema dreta.

