Tot el que volies saber de Míriam Nogueras i ningú t'havia explicat

1. El vincle amb Cardedeu

2. Retinguda pel "no vull pagar"

3. La decepció amb Oriol Junqueras i ERC

4. Debut amb Democràcia i Llibertat

5. Marxa enrere a Mataró

6. Vicepresidenta (efímera) del PDECat

7. Un diploma en Defensa

8. Una bandera espanyola que feia nosa

9. Membre de la comissió de secrets oficials

10. Ben connectada amb totes les ànimes de Junts

s'estrena en aquesta campanya com a candidata de Junts al Congrés dels Diputats , on va aterrar després de les eleccions espanyoles del desembre del 2015. Amb el pas del temps s'ha convertit en una de les veus de referència del partit liderat per, especialment gràcies a les intervencions al faristol de la cambra baixa -molt sovint amb elcom a receptors dels atacs- i a unaa les xarxes socials. Aquestes són les deu coses que volies saber de Nogueras i ningú t'havia explicat.Nogueras va néixer al'any 1980, i viu ades de fa anys amb el seu marit i els dos fills. Juga a futbol amb l'equip de veteranes de la localitat: sempre ha estat defensa, però últimament l'entrenador prefereix posar-la de davantera. En una entrevista a La Vanguardia publicada l'estiu passat, definia el seu estil com "destralera total". "No en passa ni una", deia. Ella és del Barça, però el seu pare era de l'Espanyol, així que té estima per als dos clubs.L'any 2012, abans que arrenqués formalment el procés amb la manifestació massiva de l'(ANC) al Passeig de Gràcia, un dels moviments de protesta que va fer més fortuna -temporalment- va ser el No vull pagar, que consistia en no abonar l'import als peatges com a queixa pels greuges dirigits a Catalunya en matèria viària. Nogueras hi va participar de manera decidida i, l'abril de fa onze anys, va ser retinguda durant dues hores al peatge de, a la C-32, fins que van arribar els Mossos i la van deixar passar.La candidata de Junts sempre explica que havia estat votant habitual d'ERC, però que hi va haver un moment que va trencar amb els republicans. Va ser just després d'assistir a la conferència que va ferdesprés del 9-N, quan va rebutjar la llista unitària que va plantejaren una intervenció de només uns dies abans.Quan Nogueras estava implicada en el No vull pagar -com també ho havia estat en el Cercle Català de Negocis (CCN), plataforma que també incorporava personalitats com Joan Canadell, ara diputat de Junts-, va conèixer, que en aquell moment eren dos dels principals dirigents de Convergència. Quan s'havien de fer les llistes de les eleccions espanyoles del 2015, en les quals el candidat era, a la cúpula de CDC va sortir el nom de Nogueras com a possible fitxatge després d'haver-la observat batre's en tertúlies com La Rambla de Betevé. Va anar de número quatre per Barcelona i va entrar. Just darrere seu, com a número cinc, hi havia l'economista, ara vinculat a ERC i alt càrrec a Economia. La llista de CDC es deia Democràcia i Llibertat i era una coalició amb Demòcrates, com ara.La candidata de Junts té experiència en el món municipal -va ser regidora com a independent per CiU a Cardedeu-, i estava destinada a ser candidata de Junts al'any 2019. Fins i tot es va sotmetre al procés de primàries que es va obrir a la capital del. Finalment, però, va renunciar a presentar-se -les perspectives no eren, precisament, tenir l'alcaldia, i va preferir centrar-se en la carrera com a diputada a Madrid- i va ser substituïda per Alfons Canela.L'any 2018, en plena efervescència de la refundació de l'espai postconvergent només dos anys després del naixement del PDECat, Nogueras es va convertir en vicepresidenta de la formació fent tàndem amb, que exercia -i encara exerceix- de president del partit. En aquell moment, l'encàrrec que tenien era dissoldre'l dins la, un instrument que amb prou feines va durar dos anys i que va acabar perdent protagonisme perquèva acabar fundant Junts com a partit autònom. Mentre va ser membre de la direcció del PDECat, els companys de Nogueras en destacaven les absències a les reunions.Durant el 2020, la candidata de Junts es va diplomar en Defensa en un curs que s'imparteix al Centre Superior d'Estudis de la Defensa Nacional (Ceseden) i al qual s'accedia per invitació del cap de l'estat major de la Defensa (Jemad),. Villarroya es va fer famós després de participar en les primeres rodes de premsa durant la primera onada del coronavirus per detallar els moviments que feien lesen el marc de l'estat d'alarma. En el curs, Nogueras va compartir aula durant tres mesos amb(Vox),(Ciutadans) i altres militars i agents de la Guàrdia Civil d'alt rang, així com empresaris. Les classes es feien de dilluns a dijous, tres hores diàries i un treball final. "Europa i el món sempre preferiran que Catalunya segueixi formant part de l'Estat si Catalunya no té cap aspiració d'entrar al cercle de seguretat comuna", va assenyalar la candidata a El Punt Avui.Un dels moments estel·lars de la legislatura protagonitzat per Nogueras es va produir el 21 de febrer d'aquest any, quan va apartar unade la sala de premsa del Congrés dels Diputats abans d'una roda de premsa. "Em representa més l'europea", va assenyalar la candidata de Junts, que sostenia que el símbol estatal estava "massa a prop". El gest va enervar formacions com Vox i Ciutadans, que van presentar escrits a la mesa per evitar que es repetís.Quan va esclatar el Catalangate, ela dirigents independentistes, una de les decisions que va prendre el PSOE per refredar els ànims va ser la reactivació de la comissió de secrets oficials, que fins aquell moment no s'havia reunit durant tota la legislatura. En aquella trobada, que seria fulminada com a directora del CNI - va admetre que s'havien espiat una vintena de dirigents independentistes, inclòs el presidentNogueras és una de les poques dirigents de Junts que pot dir, de manera genuïna, que gaudeix de bona relació amb els tres principals referents del partit. Té sintonia amb Puigdemont -la va beneir com a candidata per davant de-, s'entén bé amb-va ser la seva número dos al Congrés- i gaudeix de complicitat personal amb. Tots tres li fan costat en la seva primera campanya com a candidata al Congrés dels Diputats.

