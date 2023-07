ERC sotmet a examen final l'estratègia del diàleg

❗Per la defensa dels drets i les llibertats, per la defensa de tot allò que hem aconseguit!



Aquest #23J ens hi juguem tot el que som com a poble ✊ #DefensaCatalunya pic.twitter.com/3fK06XL7TD — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) July 6, 2023

El vot útil per evitar una "humiliació nacional"

Crida a votar: "Ho vam fer l'1-O i ho farem el 23-J"

Després de la patacada a les eleccions municipals, en quèva perdre 300.000 vots i ciutats importants que governava, els republicans han volgut passar pàgina i començar lafent una exhibició de força, amb la plana major al complet per donar suport als candidats a les eleccions espanyoles, on sotmetran a examen final l'estratègia del diàleg que han liderat a Madrid. El president del partit,, la secretària general,, i el president de la Generalitat,, han acompanyat el cap de llista al Congrés,, i la seva número dos,, així com la resta de candidats a Madrid, entre els quals destaquen els fitxatges deLes eleccions són importants per ERC perquè s'hi juga l'aval de la ciutadania a l'estratègia que el partit va posar en marxa després dels fets de 2017. Els republicans aspiren a mantenir la confiança de fa quatre anys i continuar sent decisius en la confecció de majories, però el moment és un altre i el malestar de part de l'independentisme és evident. ERC es va presentar a les eleccions amb un full de ruta definit que passava pel diàleg amb el govern espanyol, la creació d'una taula de negociació i abordar la resolució del conflicte polític a través del referèndum i l'amnistia. Hi ha hagut negociació i hi ha hagut taula de diàleg, però no hi ha hagut, que han estat substituïts pelsals presos polítics i unad'efectes desiguals.En l'acte d'aquest dijous Sants, tret de sortida de la cursa cap al 23-J, els republicans han reivindicat els fruits del diàleg en clau antirrepressiva, però també en matèria de drets socials i per haver aconseguit fer virar el PSOE cap a l'esquerra., diu habitualment Rufián. Així, han reivindicat el seu paper en la llei d'habitatge, l'augment del salari mínim o la reforma de les pensions, mesures amb impacte sobre la ciutadania amb les quals volen desactivar els dards de Junts i el relat dels "vots a canvi de res". Amb els postconvergents forts després de la victòria a Barcelona, l'objectiu d'ERC aquest 23-J és mantenir la segona posició a Catalunya -difícilment els independentistes superaran el- i mantenir el grup propi al Congrés.En aquest sentit, el vídeo que ha servit per arrencar l'acte d'ERC ha repassat les lleis i mesures aconseguides a Madrid i n'han tret pit els portaveus del partit que han intervingut. Teresa Jordà ha ressaltat la feina ingent que han fet els 13 diputats d'ERC, sovint "completament sols". "ERC ha negociat, ha batallat i ha aconseguit", ha dit Jordà, que ha ressaltat la importància de la taula de diàleg i d'haver aconseguit que el PSOE reconegui que existeix un conflicte polític, o la reforma del codi penal que permet "tornar-ho a fer en les millors condicions possibles". El flamant fitxatge d'ERC,i la diputada al Congréshan anat en la mateixa línia i han ressaltat tant els èxit en clau nacional com en matèria de drets. "Votar ERC és votar per frenar la ultradreta, per fer feina de debò per la independència i per aconseguir coses concretes", ha dit Àlvaro. "Els diputats del front de Madrid s'han trencat la cara pels drets de tothom", ha resumit Vallugera.La campanya per ERC té dos riscos. Un és l', sigui per descontentament o per cansament, que pot afectar els partits independentistes. Per això els republicans han situat les crides a la mobilització com un dels elements clau en aquests propers dies. El segon risc és el vot útil de l'esquerra, que podria anar al PSC -les enquestes els donen una victòria clara a Catalunya- per tal de frenar un govern de PP i Vox a l'Estat. Tot plegat, en unes eleccions amb presència de la CUP -que pot fer perdre vots als republicans cap a l'esquerra- i amb Junts fort. En aquest context aparentment complex, però, els republicans veuen espai per fer disputar el partit a través d'un missatge que, simbòlica però també amb contingut social i nacional. Per això volen busquen erigir-se en el vot útil, tant dins de l'independentisme com a l'espai de l'esquerra.ha anat en aquesta línia en la seva intervenció i ha advertit que el 23-J és "una cita amb la història". "Ens ho juguem tot", ha afirmat. Per això, ha advertit que no es tracta de donar el vot al PSOE perquè freni la dreta, sinó votar ERC per obligar el PSOE a pactar amb les esquerres. De fet, Rufián advertit d'un escenari de pacte de socialistes i populars després del 23-J. En aquest sentit, ha erigit els republicans com el vot útil i ha demanat "no votar mentides pietoses", com Sumar, ni al PSOE, perquè seria, ha dit, "una humiliació nacional". De fet, les crítiques ai al seu partit han estat una constant durant l'acte d'arrencada de campanya, indicatiu de qui situa ERC com a rival electoral. "Sumar cada vegada s'assembla més al PSOE, el PSOE cada vegada s'assembla més al PP, i el PP cada vegada s'assembla més a Vox", ha resumit Jordà.ERC no té previst fer una campanya de confrontació amb els altres partits independentistes. El diagnòstic a les files dels republicans és que la picabaralla constant no contribueix a mobilitzar els votants, més aviat el contrari. En aquest sentit,, que ha intervingut des de l'exili suís, ha demanati ha reivindicat la feina de l'exili, tot. Durant la campanya sí que hi haurà retrets al PSC i als comuns. En la seva intervenció,ha reivindicat la feina feta al Congrés i a la Generalitat i ha retret a lesque s'hagin "acomiadat al règim" i hagin "renunciat als seus objectius". I per això, per ERC, és clau fer uns bons resultats. El president de la Generalitat,, ha defensat una "mobilització massiva" mentre Catalunya no sigui una república. ", ha reblat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola